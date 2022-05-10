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Какого числа Вознесение Господне 2022? Церковный календарь

Какого числа Вознесение Господне 2022? Церковный календарь

Вознесение Господне - один из 12 главных церковных праздников, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы

2022-05-10T18:01+0400

2022-05-10T18:01+0400

2022-05-10T18:01+0400

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Вознесение Господне привязано к Пасхе и постоянной даты празднования в церковном календаре не имеет - Светлое Воскресение Христово православные в 2022-м отметили 24 апреля.Какого числа Вознесение Господне в 2022-м по церковному календарю, читайте в материале Sputnik Грузия.Какого числа Вознесение Господне?Вознесение Господне ежегодно отмечают на 40-й день после Пасхи – торжество в церковном календаре всегда приходится на четверг - в 2022-м православные его отметят 2 июня.В этот праздник вспоминают евангельское событие - встречу Иисуса с учениками через 40 дней после Воскресения и его удивительное вознесение на небо.Евангелие повествует, что Иисус на сороковой день, собрав апостолов в Иерусалиме, вывел их из города на гору Елеонскую, где повелел им не расходиться, сказав, что через несколько дней они будут крещены Духом Святым. Затем, благословив учеников, Иисус вознесся на небо.Когда Спасителя от учеников скрыло светлое облако, им явились два ангела и сказали, что Господь придет на землю снова так же, как Его видели восходящим на небо.Вознесение в церковном календареВознесение Господне начали праздновать еще в глубокой древности, но в церковный календарь как великий праздник его внесли только с IV века.Смысл праздника в том, что через Вознесение Господне человеческое естество возводится к бесконечной божественной жизни. Вознесением Господним завершается широкое празднование Светлого Воскресения Христова, поэтому этот день называют также "отданием Пасхи".По учению Церкви, Вознесением завершилось земное пребывание и служение Бога-Сына. Праздник имеет большое значение, потому что он дает всем христианам надежду на вечную жизнь.Перед иконой "Вознесение Господня" люди молятся об укреплении духовных сил, а также просят Господа помочь правильно расставить жизненные приоритеты.Материал подготовлен на основе открытых источников

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