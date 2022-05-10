https://sputnik-georgia.ru/20220510/khaski-kotoraya-spela-vmeste-s-ansamblem-na-9-maya-zabrali-domoy-266555630.html

Хаски, которая "спела" вместе с ансамблем на 9 Мая, обрела дом

Хаски, которая "спела" вместе с ансамблем на 9 Мая, обрела дом

Собаку назвали Викторией в честь ее "музыкального дебюта" на Дне Победы 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T17:01+0400

2022-05-10T17:01+0400

2022-05-10T17:04+0400

хаски

новости

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общество

грузия

праздник 9 мая 2022

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Собака породы хаски, которая стала популярна благодаря распространившемуся видео в Сети, обрела хозяина.Хаски стала известна после того, как в Интернете распространили кадры, как на празднике Дня Победы 9 мая она присоединилась к юношескому народному ансамблю "Мартве".На кадрах видно, как ребята готовятся к выступлению со своим руководителем. В этот момент появляется пес и, недолго думая, начинает выть, подпевая хору.Теперь стало известно, что пса взял себе один из сотрудников Post TV. В связи с тем, что встреча состоялась именно во время праздника Дня Победы над фашизмом, собаку назвали Викторией.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

хаски, новости, позитив, общество, грузия, праздник 9 мая 2022