https://sputnik-georgia.ru/20220510/khaski-kotoraya-spela-vmeste-s-ansamblem-na-9-maya-zabrali-domoy-266555630.html
Хаски, которая "спела" вместе с ансамблем на 9 Мая, обрела дом
Хаски, которая "спела" вместе с ансамблем на 9 Мая, обрела дом
Собаку назвали Викторией в честь ее "музыкального дебюта" на Дне Победы 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T17:01+0400
2022-05-10T17:01+0400
2022-05-10T17:04+0400
хаски
новости
позитив
общество
грузия
праздник 9 мая 2022
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Собака породы хаски, которая стала популярна благодаря распространившемуся видео в Сети, обрела хозяина.Хаски стала известна после того, как в Интернете распространили кадры, как на празднике Дня Победы 9 мая она присоединилась к юношескому народному ансамблю "Мартве".На кадрах видно, как ребята готовятся к выступлению со своим руководителем. В этот момент появляется пес и, недолго думая, начинает выть, подпевая хору.Теперь стало известно, что пса взял себе один из сотрудников Post TV. В связи с тем, что встреча состоялась именно во время праздника Дня Победы над фашизмом, собаку назвали Викторией.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
хаски, новости, позитив, общество, грузия, праздник 9 мая 2022
Хаски, которая "спела" вместе с ансамблем на 9 Мая, обрела дом
17:01 10.05.2022 (обновлено: 17:04 10.05.2022)
Собаку назвали Викторией в честь ее "музыкального дебюта" на Дне Победы
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Собака породы хаски, которая стала популярна благодаря распространившемуся видео в Сети, обрела хозяина.
Хаски стала известна после того, как в Интернете распространили кадры, как на празднике Дня Победы 9 мая она присоединилась к юношескому народному ансамблю "Мартве".
На кадрах видно, как ребята готовятся к выступлению со своим руководителем. В этот момент появляется пес и, недолго думая, начинает выть, подпевая хору.
Теперь стало известно, что пса взял себе один из сотрудников Post TV. В связи с тем, что встреча состоялась именно во время праздника Дня Победы над фашизмом, собаку назвали Викторией.