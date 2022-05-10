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"Лаборатория Касперского": DDoS-атаки стали происходить чаще

"Лаборатория Касперского": DDoS-атаки стали происходить чаще

В первом квартале 2022 года DDoS-атаки чаще всего происходили в США, отмечают в компании 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T18:40+0400

2022-05-10T18:40+0400

2022-05-10T18:40+0400

"лаборатория касперского"

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Система Kaspersky DDoS Intelligence зафиксировала в первом квартале 2022 года более 91 тысячи DDoS-атак, что на 46% выше рекорда четвертого квартала 2021 года и в 4,5 раза больше, чем в первом квартале того же года. Об этом сообщает "Лаборатория Касперского".DDoS-атака - это виртуальное "нападение" на сайт или веб-сервер с целью перегрузки его максимальных мощностей, что, как правило, приводит к временному прекращению доступа к атакуемому сайту или целой группе сайтов.В компании "Лаборатория Касперского" отмечают, что причина такого роста очевидна - конфликт на Украине привел к кибервойне, которая не может не отражаться на статистике.Также в компании говорят, что увеличилась и продолжительность DDoS-атак: если раньше атаки измерялись минутами, то теперь средняя атака измеряется часами, а некоторые даже длятся несколько дней. Самая продолжительная атака длилась более 177 часов, или более недели.В первом квартале 2022 года DDoS-атаки (44,34%) чаще всего происходили в США. Их доля несколько увеличилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом. На втором месте снова Китай (11,60%), доля которого также немного увеличилась, а Германия (5,06%) поднялась на третье место.При этом более половины активных серверов управления ботнетом, с которых были проведены DDoS-атаки в первом квартале, находились в США (55,53%). На втором месте Германия (8,30%), за ней следуют Нидерланды (8,09%). Четвертое и пятое места делят Чехия (4,68%) и Россия (4,68%).

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