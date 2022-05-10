https://sputnik-georgia.ru/20220510/ostavit-distantsionnoe-obuchenie---v-tbilisi-proshla-aktsiya-studentov-266564893.html
"Оставить дистанционное обучение" - в Тбилиси прошла акция студентов
"Оставить дистанционное обучение" - в Тбилиси прошла акция студентов
По словам организаторов акции, тысячи студентов, у которых нет квартир в столице, не могут платить за аренду из-за возросших цен 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T22:44+0400
2022-05-10T22:44+0400
2022-05-10T23:01+0400
грузия
новости
общество
студенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266365116_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8579264d766be8f496e5db5bd7467b09.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Часть студентов устроила акцию протеста во дворе Тбилисского государственного университета с требованием оставить им возможность обучаться дистанционно до сентября.Студенты ТГУ требуют встречи с ректором.По словам организаторов акции, тысячи студентов, у которых нет квартир в столице, не могут платить за аренду из-за возросших цен.Также протестующие требуют от учебного заведения обнародовать расходы и документально подтвердить, почему у университета нет ресурса гибридного обучения.Студенты ТГУ устроили акцию с требованием сохранить дистанционное обучение >>В свою очередь, руководство ТГУ заявляет, что готово встретиться с каждым студентом и оказать им помощь.Студенты университета вышли с аналогичным протестом 2 мая. С плакатами в руках они собрались во дворе высшего учебного заведения, требуя сохранить гибридную форму обучения, когда часть учащихся из регионов сможет продолжать обучение дистанционно наряду с очным обучением в аудиториях для студентов, живущих в Тбилиси.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266365116_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_7b33cb0f4335096a81a516ccc04c0924.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, студенты
"Оставить дистанционное обучение" - в Тбилиси прошла акция студентов
22:44 10.05.2022 (обновлено: 23:01 10.05.2022)
По словам организаторов акции, тысячи студентов, у которых нет квартир в столице, не могут платить за аренду из-за возросших цен
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Часть студентов устроила акцию протеста во дворе Тбилисского государственного университета с требованием оставить им возможность обучаться дистанционно до сентября.
Студенты ТГУ требуют встречи с ректором.
По словам организаторов акции, тысячи студентов, у которых нет квартир в столице, не могут платить за аренду из-за возросших цен.
Также протестующие требуют от учебного заведения обнародовать расходы и документально подтвердить, почему у университета нет ресурса гибридного обучения.
В свою очередь, руководство ТГУ заявляет, что готово встретиться с каждым студентом и оказать им помощь.
Студенты университета вышли с аналогичным протестом 2 мая. С плакатами в руках они собрались во дворе высшего учебного заведения, требуя сохранить гибридную форму обучения, когда часть учащихся из регионов сможет продолжать обучение дистанционно наряду с очным обучением в аудиториях для студентов, живущих в Тбилиси.