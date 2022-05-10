https://sputnik-georgia.ru/20220510/ostavit-distantsionnoe-obuchenie---v-tbilisi-proshla-aktsiya-studentov-266564893.html

"Оставить дистанционное обучение" - в Тбилиси прошла акция студентов

"Оставить дистанционное обучение" - в Тбилиси прошла акция студентов

По словам организаторов акции, тысячи студентов, у которых нет квартир в столице, не могут платить за аренду из-за возросших цен 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T22:44+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Часть студентов устроила акцию протеста во дворе Тбилисского государственного университета с требованием оставить им возможность обучаться дистанционно до сентября.Студенты ТГУ требуют встречи с ректором.По словам организаторов акции, тысячи студентов, у которых нет квартир в столице, не могут платить за аренду из-за возросших цен.Также протестующие требуют от учебного заведения обнародовать расходы и документально подтвердить, почему у университета нет ресурса гибридного обучения.Студенты ТГУ устроили акцию с требованием сохранить дистанционное обучение >>В свою очередь, руководство ТГУ заявляет, что готово встретиться с каждым студентом и оказать им помощь.Студенты университета вышли с аналогичным протестом 2 мая. С плакатами в руках они собрались во дворе высшего учебного заведения, требуя сохранить гибридную форму обучения, когда часть учащихся из регионов сможет продолжать обучение дистанционно наряду с очным обучением в аудиториях для студентов, живущих в Тбилиси.

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грузия, новости, общество, студенты