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https://sputnik-georgia.ru/20220510/ostavit-distantsionnoe-obuchenie---v-tbilisi-proshla-aktsiya-studentov-266564893.html
"Оставить дистанционное обучение" - в Тбилиси прошла акция студентов
"Оставить дистанционное обучение" - в Тбилиси прошла акция студентов
По словам организаторов акции, тысячи студентов, у которых нет квартир в столице, не могут платить за аренду из-за возросших цен 10.05.2022, Sputnik Грузия
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грузия
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студенты
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Часть студентов устроила акцию протеста во дворе Тбилисского государственного университета с требованием оставить им возможность обучаться дистанционно до сентября.Студенты ТГУ требуют встречи с ректором.По словам организаторов акции, тысячи студентов, у которых нет квартир в столице, не могут платить за аренду из-за возросших цен.Также протестующие требуют от учебного заведения обнародовать расходы и документально подтвердить, почему у университета нет ресурса гибридного обучения.Студенты ТГУ устроили акцию с требованием сохранить дистанционное обучение &gt;&gt;В свою очередь, руководство ТГУ заявляет, что готово встретиться с каждым студентом и оказать им помощь.Студенты университета вышли с аналогичным протестом 2 мая. С плакатами в руках они собрались во дворе высшего учебного заведения, требуя сохранить гибридную форму обучения, когда часть учащихся из регионов сможет продолжать обучение дистанционно наряду с очным обучением в аудиториях для студентов, живущих в Тбилиси.
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"Оставить дистанционное обучение" - в Тбилиси прошла акция студентов

22:44 10.05.2022 (обновлено: 23:01 10.05.2022)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста студентов во дворе ТГУ 2 мая 2022 года
Акция протеста студентов во дворе ТГУ 2 мая 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 10.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По словам организаторов акции, тысячи студентов, у которых нет квартир в столице, не могут платить за аренду из-за возросших цен
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Часть студентов устроила акцию протеста во дворе Тбилисского государственного университета с требованием оставить им возможность обучаться дистанционно до сентября.
Студенты ТГУ требуют встречи с ректором.
По словам организаторов акции, тысячи студентов, у которых нет квартир в столице, не могут платить за аренду из-за возросших цен.
Также протестующие требуют от учебного заведения обнародовать расходы и документально подтвердить, почему у университета нет ресурса гибридного обучения.
Студенты ТГУ устроили акцию с требованием сохранить дистанционное обучение >>
В свою очередь, руководство ТГУ заявляет, что готово встретиться с каждым студентом и оказать им помощь.
Студенты университета вышли с аналогичным протестом 2 мая. С плакатами в руках они собрались во дворе высшего учебного заведения, требуя сохранить гибридную форму обучения, когда часть учащихся из регионов сможет продолжать обучение дистанционно наряду с очным обучением в аудиториях для студентов, живущих в Тбилиси.
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