https://sputnik-georgia.ru/20220510/pervyy-polufinal-evrovideniya---2022-sostoitsya-v-turine-266551262.html

Первый полуфинал "Евровидения - 2022" состоится в Турине

Первый полуфинал "Евровидения - 2022" состоится в Турине

Главным фаворитом полуфинала, по данным букмекеров, является группа Kalush Orchestra из Украины с композицией "Stefania" 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T13:20+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение - 2022" состоится в итальянском Турине вечером 10 мая.Сегодня представители 17 стран-участниц поборются за 10 путевок в финал конкурса. Так, в сегодняшнем полуфинале выступят представители Албании, Латвии, Литвы, Швейцарии, Словении, Украины, Болгарии, Нидерландов, Молдовы, Португалии, Хорватии, Дании, Австрии, Исландии, Греции, Норвегии и Армении. Грузия выступит на "Евровидении - 2022" в первой части второго полуфинала 12 мая. Страну в этом году представляет группа Circus Mircus с песней Lock Me. Участника "Евровидения" от Грузии на основе внутреннего отбора заявок выбрал Первый канал Общественного телевидения.Накануне вечером во время генеральной репетиции шоу свои оценки участникам поставили национальные жюри. По итогам трансляции в прямом эфире, в том числе и на официальном сайте конкурса, которая начнется в 23:00 по тбилисскому времени, оценить выступления смогут телезрители из стран-участниц "Евровидения". Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 40 стран.

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