https://sputnik-georgia.ru/20220510/pervyy-polufinal-evrovideniya---2022-sostoitsya-v-turine-266551262.html
Первый полуфинал "Евровидения - 2022" состоится в Турине
Первый полуфинал "Евровидения - 2022" состоится в Турине
Главным фаворитом полуфинала, по данным букмекеров, является группа Kalush Orchestra из Украины с композицией "Stefania" 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T13:20+0400
2022-05-10T13:20+0400
2022-05-10T13:20+0400
евровидение 2022
грузия
италия
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культура
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение - 2022" состоится в итальянском Турине вечером 10 мая.Сегодня представители 17 стран-участниц поборются за 10 путевок в финал конкурса. Так, в сегодняшнем полуфинале выступят представители Албании, Латвии, Литвы, Швейцарии, Словении, Украины, Болгарии, Нидерландов, Молдовы, Португалии, Хорватии, Дании, Австрии, Исландии, Греции, Норвегии и Армении. Грузия выступит на "Евровидении - 2022" в первой части второго полуфинала 12 мая. Страну в этом году представляет группа Circus Mircus с песней Lock Me. Участника "Евровидения" от Грузии на основе внутреннего отбора заявок выбрал Первый канал Общественного телевидения.Накануне вечером во время генеральной репетиции шоу свои оценки участникам поставили национальные жюри. По итогам трансляции в прямом эфире, в том числе и на официальном сайте конкурса, которая начнется в 23:00 по тбилисскому времени, оценить выступления смогут телезрители из стран-участниц "Евровидения". Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 40 стран.
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евровидение 2022, грузия, италия, в мире, шоу-бизнес, культура
Первый полуфинал "Евровидения - 2022" состоится в Турине
Главным фаворитом полуфинала, по данным букмекеров, является группа Kalush Orchestra из Украины с композицией "Stefania"
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение - 2022" состоится в итальянском Турине вечером 10 мая.
Сегодня представители 17 стран-участниц поборются за 10 путевок в финал конкурса. Так, в сегодняшнем полуфинале выступят представители Албании, Латвии, Литвы, Швейцарии, Словении, Украины, Болгарии, Нидерландов, Молдовы, Португалии, Хорватии, Дании, Австрии, Исландии, Греции, Норвегии и Армении.
Его главным фаворитом, по данным букмекеров, является группа Kalush Orchestra из Украины с композицией "Stefania".
Грузия выступит на "Евровидении - 2022" в первой части второго полуфинала 12 мая. Страну в этом году представляет группа Circus Mircus с песней Lock Me. Участника "Евровидения" от Грузии на основе внутреннего отбора заявок выбрал Первый канал Общественного телевидения.
Накануне вечером во время генеральной репетиции шоу свои оценки участникам поставили национальные жюри. По итогам трансляции в прямом эфире, в том числе и на официальном сайте конкурса, которая начнется в 23:00 по тбилисскому времени, оценить выступления смогут телезрители из стран-участниц "Евровидения".
Финал конкурса пройдет в субботу, 14 мая. По традиции места в нем "зарезервированы" за Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией. ЕВС традиционно транслирует все шоу на своем канале в YouTube.
Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.
В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 40 стран.