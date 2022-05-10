https://sputnik-georgia.ru/20220510/podolyaka-ukraintsy-dlya-zapada---takie-zhe-russkie-vragi-kotorykh-mozhno-ispolzovat-266556535.html
Подоляка: украинцы для Запада - такие же русские враги, которых можно использовать
Подоляка: украинцы для Запада - такие же русские враги, которых можно использовать
Смотрите в видео интервью известного блогера Юрия Подоляка коллегам из Sputnik 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T17:48+0400
2022-05-10T17:48+0400
2022-05-10T17:48+0400
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Как США используют Европу и Украину для борьбы с Россией и Китаем? Какие планы у коллективного Запада и Украины на Беларусь? Так ли однороден Запад, как может показаться? Что ждет погружающийся в кризис Европейский союз в будущем? Как можно одержать победу в информационной войне при помощи правды? Смотрите в видео, что рассказал обо всем этом известный блогер Юрий Подоляка.
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россия, мультимедиа, видео, видео
Подоляка: украинцы для Запада - такие же русские враги, которых можно использовать
Смотрите в видео интервью известного блогера Юрия Подоляка коллегам из Sputnik
Как США используют Европу и Украину для борьбы с Россией и Китаем? Какие планы у коллективного Запада и Украины на Беларусь? Так ли однороден Запад, как может показаться? Что ждет погружающийся в кризис Европейский союз в будущем? Как можно одержать победу в информационной войне при помощи правды?
Смотрите в видео, что рассказал обо всем этом известный блогер Юрий Подоляка.