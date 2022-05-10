https://sputnik-georgia.ru/20220510/portret-monro-ushel-s-molotka-za-195-millionov-dollarov---foto-266557551.html

Портрет Монро ушел с молотка за 195 миллионов долларов - ФОТО

Портрет Монро ушел с молотка за 195 миллионов долларов - ФОТО

Это вторая по дороговизне картина в мире, продаваемая публично, после полотна Леонардо да Винчи Salvator Mundi 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T17:38+0400

2022-05-10T17:38+0400

2022-05-10T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Знаменитый портрет кинозвезды Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы культового американского классика поп-арта Энди Уорхола ушел с молотка на аукционе Christie's за 195 миллионов долларов, сообщает аукционный дом.Также продажа портрета за 195 миллионов установила рекорд как самое дорогое произведение какого-либо художника из США, проданное на аукционе, а также как самая дорогая картина XX века, отметила газета New York Times.Ожидаемую стоимость портрета при продаже на аукционе оценивали примерно в 200 миллионов долларов. Картину предоставил швейцарский фонд Томаса и Дорис Амман. По информации инсайдеров, средства от продажи пойдут на благотворительность.В первой половине 60-х Уорхол создал намного более утонченную и трудоемкую технику печати, отличавшуюся от маспроизводства, которым он был в то время наиболее известен, и написал ограниченное количество портретов иконы Голливуда. На самом деле эта техника была настолько сложной, что он больше к ней не возвращался.

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в мире, мировая культура, новости, леонардо да винчи, сша, голливуд