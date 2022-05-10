https://sputnik-georgia.ru/20220510/saakashvili-soglasen-na-obsledovanie-v-grazhdanskoy-klinike-no-ne-segodnya-266559590.html

Саакашвили согласен на обследование в гражданской клинике, но не сегодня

Саакашвили согласен на обследование в гражданской клинике, но не сегодня

Сегодня в тюрьме бывший президент Грузии ждет посетителей - мать и сына 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T16:40+0400

2022-05-10T16:40+0400

2022-05-10T17:13+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

грузия

новости

рати брегадзе

политика

коба накопия

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили согласен в ближайшие дни пройти обследование в клинике "Вивамед", но только не сегодня, заявил представитель "Единого национального движения" Коба Накопия после посещения осужденного.Во вторник министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил Саакашвили перевести его в гражданскую клинику "Вивамеди", где ему проведут обследования и, в случае необходимости, соответствующее лечение. При этом он отметил, что заключенных не перевозят на лечение за границу, как того требуют родные, адвокаты и сторонники Саакашвили.Он добавил, что Саакашвили отказался от перевода в клинику сегодня, так как ждет посетителей - мать и сына.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом в пенитенциарном учреждении и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за границей.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузия, новости, рати брегадзе, политика, коба накопия, единое нацдвижение