https://sputnik-georgia.ru/20220510/samovreditelstvo-ne-spaset-saakashvili-ot-tyurmy--kobakhidze-266557028.html
Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе
Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе
Если он решится на самовредительство, то это полностью его ответственность, заявил Кобахидзе 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T15:25+0400
2022-05-10T15:25+0400
2022-05-10T15:39+0400
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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тея цулукиани
грузинская мечта
единое нацдвижение
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Самовредительство не может стать основанием для освобождения или перевода за границу на лечение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Представители самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", основанной Саакашвили, намерены обратиться к парламенту страны с новой инициативой. Оппозиционные депутаты готовы поручиться за Саакашвили и потребовать перевести его на лечение за рубеж.Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Семья и адвокаты Саакашвили настаивают на том, что он находится на грани жизни и смерти и что ему необходимо лечение за рубежом.Поручительство оппозиционных депутатов от "Нацдвижения" за Саакашвили считает "странной выдумкой" вице-премьер Грузии Тея Цулукиани."Чтобы быть поручителем, сначала ты должен быть в состоянии это сделать, должен иметь репутацию и кто-то должен тебе доверять. Так как в данном случае у них нет ни первого, ни второго и ни третьего, будет очень сложно серьезно изучить эту инициативу", – заявила Цулукиани.Между тем депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия назвал инициативу своих коллег от "Нацдвижения" бессмысленным "цирковым представлением". Однако при этом заявил, что поддержит ее в случае распада ЕНД."Если "Национальное движение" серьезно рассмотрит вопрос освобождения Саакашвили, если решит распасться и не принимать участия в последующих выборах, мы готовы поддержать эти и другие инициативы, которые будут направлены на освобождение или перевод Саакашвили за границу", – сказал Хвичия.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, новости, политика, грузия, тея цулукиани, грузинская мечта, единое нацдвижение, ираклий кобахидзе
Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе
15:25 10.05.2022 (обновлено: 15:39 10.05.2022)
Если он решится на самовредительство, то это полностью его ответственность, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Самовредительство не может стать основанием для освобождения или перевода за границу на лечение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Представители самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", основанной Саакашвили, намерены обратиться к парламенту страны с новой инициативой. Оппозиционные депутаты готовы поручиться за Саакашвили и потребовать перевести его на лечение за рубеж.
"Если он решится на самовредительство, то это полностью его ответственность. Ни в коем случае самовредительство не может стать основанием ни для освобождения Саакашвили, ни для перевода или для применения любой другой меры. Он обеспечен всеми необходимыми услугами", – сказал Кобахидзе.
Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Семья и адвокаты Саакашвили настаивают на том, что он находится на грани жизни и смерти и что ему необходимо лечение за рубежом.
Поручительство оппозиционных депутатов от "Нацдвижения" за Саакашвили считает "странной выдумкой" вице-премьер Грузии Тея Цулукиани.
"Чтобы быть поручителем, сначала ты должен быть в состоянии это сделать, должен иметь репутацию и кто-то должен тебе доверять. Так как в данном случае у них нет ни первого, ни второго и ни третьего, будет очень сложно серьезно изучить эту инициативу", – заявила Цулукиани.
Между тем депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия назвал инициативу своих коллег от "Нацдвижения" бессмысленным "цирковым представлением". Однако при этом заявил, что поддержит ее в случае распада ЕНД.
"Если "Национальное движение" серьезно рассмотрит вопрос освобождения Саакашвили, если решит распасться и не принимать участия в последующих выборах, мы готовы поддержать эти и другие инициативы, которые будут направлены на освобождение или перевод Саакашвили за границу", – сказал Хвичия.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.