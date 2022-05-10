https://sputnik-georgia.ru/20220510/skolko-potratit-gruziya-na-razvitie-solnechnoy-vetryanoy-i-gidroenergetiki-266554880.html

Сколько потратит Грузия на развитие солнечной, ветряной и гидроэнергетики?

Сколько потратит Грузия на развитие солнечной, ветряной и гидроэнергетики?

Развитие сектора энергетики является одним из приоритетов правительства 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T16:17+0400

2022-05-10T16:17+0400

2022-05-10T16:17+0400

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ромео микаутадзе

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Правительство Грузии запланировало несколько энергетических проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), общая стоимость которых составляет 200 миллионов долларов, заявил заместитель главы Минэкономики Грузии Ромео Микаутадзе.Развитие сектора энергетики является одним из приоритетов правительства Грузии. Ежегодно делаются шаги для скорейшего достижения энергонезависимости: строятся ГЭС, ТЭС и ветряные станции. Как считают многие эксперты, к 2030 году, в связи с увеличением потребления электроэнергии, в стране ожидается энергодефицит.По его словам, проекты будут реализованы на нескольких локациях – Гори, Ксани и Аспиндза. Их общая энергетическая мощность составит 150 МВт."Конечно, эти мощности добавятся в нашу энергосистему. Это уменьшит нашу зависимость от соседних стран и станет шагом вперед на пути к энергетической независимости", – сказал Ромео Микаутадзе.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, экономика грузии, энергетика грузии, грузия, новости, ромео микаутадзе, правительство грузии