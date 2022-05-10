https://sputnik-georgia.ru/20220510/skolko-potratit-gruziya-na-razvitie-solnechnoy-vetryanoy-i-gidroenergetiki-266554880.html
Сколько потратит Грузия на развитие солнечной, ветряной и гидроэнергетики?
Сколько потратит Грузия на развитие солнечной, ветряной и гидроэнергетики?
Развитие сектора энергетики является одним из приоритетов правительства 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T16:17+0400
2022-05-10T16:17+0400
2022-05-10T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Правительство Грузии запланировало несколько энергетических проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), общая стоимость которых составляет 200 миллионов долларов, заявил заместитель главы Минэкономики Грузии Ромео Микаутадзе.Развитие сектора энергетики является одним из приоритетов правительства Грузии. Ежегодно делаются шаги для скорейшего достижения энергонезависимости: строятся ГЭС, ТЭС и ветряные станции. Как считают многие эксперты, к 2030 году, в связи с увеличением потребления электроэнергии, в стране ожидается энергодефицит.По его словам, проекты будут реализованы на нескольких локациях – Гори, Ксани и Аспиндза. Их общая энергетическая мощность составит 150 МВт."Конечно, эти мощности добавятся в нашу энергосистему. Это уменьшит нашу зависимость от соседних стран и станет шагом вперед на пути к энергетической независимости", – сказал Ромео Микаутадзе.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.
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экономика, экономика грузии, энергетика грузии, грузия, новости, ромео микаутадзе, правительство грузии
Сколько потратит Грузия на развитие солнечной, ветряной и гидроэнергетики?
Развитие сектора энергетики является одним из приоритетов правительства
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Правительство Грузии запланировало несколько энергетических проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), общая стоимость которых составляет 200 миллионов долларов, заявил заместитель главы Минэкономики Грузии Ромео Микаутадзе.
Развитие сектора энергетики является одним из приоритетов правительства Грузии. Ежегодно делаются шаги для скорейшего достижения энергонезависимости: строятся ГЭС, ТЭС и ветряные станции. Как считают многие эксперты, к 2030 году, в связи с увеличением потребления электроэнергии, в стране ожидается энергодефицит.
"На сегодняшнем заседании правительства одобрено несколько проектов по продвижению возобновляемой энергии, в том числе проекты солнечной, ветряной и гидроэнергетики. Двести миллионов – это общий инвестиционный объем проектов как местных, так и иностранных", – сказал Микаутадзе после заседания правительства.
По его словам, проекты будут реализованы на нескольких локациях – Гори, Ксани и Аспиндза. Их общая энергетическая мощность составит 150 МВт.
"Конечно, эти мощности добавятся в нашу энергосистему. Это уменьшит нашу зависимость от соседних стран и станет шагом вперед на пути к энергетической независимости", – сказал Ромео Микаутадзе.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.