Скончался первый президент Украины Кравчук
22:15 10.05.2022 (обновлено: 23:05 10.05.2022)
© photo: Sputnik / Евгений КотенкоЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
© photo: Sputnik / Евгений Котенко
С июня 2021 по февраль 2022 года Кравчук возглавлял украинскую контактную группу по урегулированию в Донбассе
ТБИЛИСИ, 10 мая - Sputnik. Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался во вторник после продолжительной болезни в возрасте 88 лет, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в кругу семьи Кравчука.
"Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни", - говорится в сообщении.
Первый президент независимой Украины родился 10 января 1934 году на Волыни. Партийную карьеру начинал завотделом агитации и пропаганды ЦК КПУ.
До 90-го года заведовал идеологическим отделом КПУ. На страницах газет дискутировал со сторонниками независимости Украины.
В 1991 году Верховный Совет УССР под председательством Кравчука принял Акт провозглашения независимости Украины. В декабре Кравчук был избран президентом. Именно его подпись стоит под Беловежским соглашением о прекращении существования СССР.
С июня 2021 по февраль 2022 года Кравчук возглавлял украинскую контактную группу по урегулированию в Донбассе.
В последние годы Кравчук отметился яркими цитатами. Так, он назвал своей самой большой ошибкой "доверие к России". По его словам, именно она "мешала ему строить независимую Украину".
В 2021 году 87-летний Кравчук поведал, что хранит в тумбочке пистолет, из которого собирается отстреливаться от "российских парашютистов".
До 90-го года заведовал идеологическим отделом КПУ. На страницах газет дискутировал со сторонниками независимости Украины.
В 1991 году Верховный Совет УССР под председательством Кравчука принял Акт провозглашения независимости Украины. В декабре Кравчук был избран президентом. Именно его подпись стоит под Беловежским соглашением о прекращении существования СССР.
С июня 2021 по февраль 2022 года Кравчук возглавлял украинскую контактную группу по урегулированию в Донбассе.
В последние годы Кравчук отметился яркими цитатами. Так, он назвал своей самой большой ошибкой "доверие к России". По его словам, именно она "мешала ему строить независимую Украину".
В 2021 году 87-летний Кравчук поведал, что хранит в тумбочке пистолет, из которого собирается отстреливаться от "российских парашютистов".