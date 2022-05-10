https://sputnik-georgia.ru/20220510/skonchalsya-pervyy-prezident-ukrainy-kravchuk-266564498.html

Скончался первый президент Украины Кравчук

Скончался первый президент Украины Кравчук

С июня 2021 по февраль 2022 года Кравчук возглавлял украинскую контактную группу по урегулированию в Донбассе 10.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 мая - Sputnik. Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался во вторник после продолжительной болезни в возрасте 88 лет, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в кругу семьи Кравчука.Первый президент независимой Украины родился 10 января 1934 году на Волыни. Партийную карьеру начинал завотделом агитации и пропаганды ЦК КПУ.До 90-го года заведовал идеологическим отделом КПУ. На страницах газет дискутировал со сторонниками независимости Украины.В 1991 году Верховный Совет УССР под председательством Кравчука принял Акт провозглашения независимости Украины. В декабре Кравчук был избран президентом. Именно его подпись стоит под Беловежским соглашением о прекращении существования СССР.С июня 2021 по февраль 2022 года Кравчук возглавлял украинскую контактную группу по урегулированию в Донбассе. В последние годы Кравчук отметился яркими цитатами. Так, он назвал своей самой большой ошибкой "доверие к России". По его словам, именно она "мешала ему строить независимую Украину".В 2021 году 87-летний Кравчук поведал, что хранит в тумбочке пистолет, из которого собирается отстреливаться от "российских парашютистов".

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