https://sputnik-georgia.ru/20220510/stoimost-bitkoina-opustilas-nizhe-30-tysyach-dollarov-266547516.html

Стоимость биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов

Стоимость биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов

Курс главной криптовалюты, к сожалению трейдеров, продолжил свое падение 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T11:19+0400

2022-05-10T11:19+0400

2022-05-10T11:19+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Цена биткоина падает на более чем 12%, его стоимость опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые с 21 июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.Эксперты утверждают, что сейчас крипторынок находится в краткосрочном "медвежьем" цикле. Подчеркивается, что на стоимость активов влияет множество факторов, в частности, события на Украине и санкции против России.К слову, трейдер и глава Factor LLC Питер Брандт допустил падение цены цифрового золота к $28 000.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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