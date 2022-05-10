https://sputnik-georgia.ru/20220510/stoimost-bitkoina-opustilas-nizhe-30-tysyach-dollarov-266547516.html
Стоимость биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов
Стоимость биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов
Курс главной криптовалюты, к сожалению трейдеров, продолжил свое падение 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T11:19+0400
2022-05-10T11:19+0400
2022-05-10T11:19+0400
криптовалюта
экономика
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0d/251160702_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_90bc49073dc4e6095b1fdde76555b720.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Цена биткоина падает на более чем 12%, его стоимость опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые с 21 июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.Эксперты утверждают, что сейчас крипторынок находится в краткосрочном "медвежьем" цикле. Подчеркивается, что на стоимость активов влияет множество факторов, в частности, события на Украине и санкции против России.К слову, трейдер и глава Factor LLC Питер Брандт допустил падение цены цифрового золота к $28 000.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0d/251160702_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_1bc95abb1c399dd03a217fbe10e93b7b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
криптовалюта, экономика, новости, в мире
Стоимость биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов
Курс главной криптовалюты, к сожалению трейдеров, продолжил свое падение
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Цена биткоина падает на более чем 12%, его стоимость опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые с 21 июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.
Отмечается, что на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 03:13 мск падал в цене на 12% – до 29 972 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел до 30 187 долларов. Динамика приводится за сутки.
Эксперты утверждают, что сейчас крипторынок находится в краткосрочном "медвежьем" цикле. Подчеркивается, что на стоимость активов влияет множество факторов, в частности, события на Украине и санкции против России.
К слову, трейдер и глава Factor LLC Питер Брандт допустил падение цены цифрового золота к $28 000.