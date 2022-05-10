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Стрельба на юге Грузии – полиция задержала предполагаемого преступника

Стрельба на юге Грузии – полиция задержала предполагаемого преступника

Преступление предусматривает наказание на срок от семи до 15 лет тюрьмы 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T12:01+0400

2022-05-10T12:01+0400

2022-05-10T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. МВД Грузии задержало по обвинению в попытке умышленного убийства в Ахалкалаки одного человека, сообщает местное издание SKnews.По распространившейся информации, речь идет о жителе села Хулгумо Ахалкалакского района (Самцхе-Джавахети).Следствие ведется по статье 19-108 УК Грузии. Преступление предусматривает наказание на срок от семи до 15 лет тюрьмы.

самцхе-джавахети

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мвд грузии, происшествия, грузия, новости, самцхе-джавахети, преступность в грузии