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Стрельба на юге Грузии – полиция задержала предполагаемого преступника
Стрельба на юге Грузии – полиция задержала предполагаемого преступника
Преступление предусматривает наказание на срок от семи до 15 лет тюрьмы 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T12:01+0400
2022-05-10T12:01+0400
2022-05-10T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. МВД Грузии задержало по обвинению в попытке умышленного убийства в Ахалкалаки одного человека, сообщает местное издание SKnews.По распространившейся информации, речь идет о жителе села Хулгумо Ахалкалакского района (Самцхе-Джавахети).Следствие ведется по статье 19-108 УК Грузии. Преступление предусматривает наказание на срок от семи до 15 лет тюрьмы.
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мвд грузии, происшествия, грузия, новости, самцхе-джавахети, преступность в грузии
Стрельба на юге Грузии – полиция задержала предполагаемого преступника
Преступление предусматривает наказание на срок от семи до 15 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. МВД Грузии задержало по обвинению в попытке умышленного убийства в Ахалкалаки одного человека, сообщает местное издание SKnews.
По информации
СМИ, стрельба была слышна накануне поздно ночью на пересечении улиц Свободы и Руставели в Ахалкалаки. Очевидцы слышали три выстрела. После этого бригада скорой помощи отвезла 34-летнего пострадавшего в клинику. Мужчине была проведена срочная операция.
По распространившейся информации, речь идет о жителе села Хулгумо Ахалкалакского района (Самцхе-Джавахети).
Следствие ведется по статье 19-108 УК Грузии. Преступление предусматривает наказание на срок от семи до 15 лет тюрьмы.