https://sputnik-georgia.ru/20220510/sudya-otlozhil-zasedanie-po-delu-saakashvili-266553121.html

Судья отложил заседание по делу Саакашвили

Судья отложил заседание по делу Саакашвили

Сам Саакашвили не смог присутствовать на суде из-за ухудшения состояния здоровья 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T13:41+0400

2022-05-10T13:41+0400

2022-05-10T14:15+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

грузия

новости

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды перенесено на 24 мая.В зале Тбилисского городского суда не было самого подсудимого – Саакашвили не смог присутствовать из-за ухудшения состояния здоровья.Адвокат Шота Тутберидзе представил на заседании протокол о назначении экспертизы и отметил, что состояние здоровья экс-президента является тяжелым. В свою очередь, судья Бадри Кочламазашвили согласился заслушать одного из экспертов на заседании."Если одна из сторон считает необходимым провести медицинскую экспертизу, ей должна быть предоставлена такая возможность… Суду необходимо получить дополнительную информацию от эксперта в связи с тем, сколько визитов необходимо на месте для подготовки соответствующего заключения", – заявил судья.Как отметил Кочламазашвили, он примет решение касательно ходатайства стороны защиты после того, как получит соответствующие ответы.При этом сначала судья был готов заслушать эксперта на сегодняшнем заседании, однако вскоре принял решение вовсе отложить заседание из-за "неопределенной позиции" стороны защиты.Поскольку адвокатам необходимо сформировать и согласовать ряд вопросов, то сегодняшний процесс нужно отложить, отметил Кочламазашвили. После этого судья объявил заседание закрытым и покинул зал. Решением судьи остались недовольны адвокаты Саакашвили."Стало ясно, что на сегодняшнем процессе целью судьи было избежать ответственности и отложить процесс. Он так убежал из зала, что даже нормально не назвал причину переноса процесса", – сказал адвокат Дмитрий Садзаглишвили журналистам.Очередное заседание по делу состоится 24 мая в 11:00 по местному времени.Детали делаДело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузия, новости, тбилисский городской суд