Судья отложил заседание по делу Саакашвили
13:41 10.05.2022 (обновлено: 14:15 10.05.2022)
© photo: Sputnik / StringerСуд над Саакашвили. Сторонники ЕНД и Тбилисский городской суд
© photo: Sputnik / Stringer
Сам Саакашвили не смог присутствовать на суде из-за ухудшения состояния здоровья
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды перенесено на 24 мая.
В зале Тбилисского городского суда не было самого подсудимого – Саакашвили не смог присутствовать из-за ухудшения состояния здоровья.
Сторона защиты обратилась к суду с ходатайством, в котором адвокаты требовали, чтобы судья поручил Специальной пенитенциарной службе обеспечить допуск в тюрьму группы экспертов центра "Эмпатия" для проведения медицинской экспертизы.
Адвокат Шота Тутберидзе представил на заседании протокол о назначении экспертизы и отметил, что состояние здоровья экс-президента является тяжелым. В свою очередь, судья Бадри Кочламазашвили согласился заслушать одного из экспертов на заседании.
"Если одна из сторон считает необходимым провести медицинскую экспертизу, ей должна быть предоставлена такая возможность… Суду необходимо получить дополнительную информацию от эксперта в связи с тем, сколько визитов необходимо на месте для подготовки соответствующего заключения", – заявил судья.
Как отметил Кочламазашвили, он примет решение касательно ходатайства стороны защиты после того, как получит соответствующие ответы.
При этом сначала судья был готов заслушать эксперта на сегодняшнем заседании, однако вскоре принял решение вовсе отложить заседание из-за "неопределенной позиции" стороны защиты.
"Есть две разные позиции. То есть одна справка от 3 мая, в которой вы требуете, чтобы заседание не продолжилось в части исследования доказательств. Есть вторая справка от 10 мая, где обвиняемый пишет вам продолжить сегодняшнее заседание без его участия", – сказал судья.
Поскольку адвокатам необходимо сформировать и согласовать ряд вопросов, то сегодняшний процесс нужно отложить, отметил Кочламазашвили. После этого судья объявил заседание закрытым и покинул зал. Решением судьи остались недовольны адвокаты Саакашвили.
"Стало ясно, что на сегодняшнем процессе целью судьи было избежать ответственности и отложить процесс. Он так убежал из зала, что даже нормально не назвал причину переноса процесса", – сказал адвокат Дмитрий Садзаглишвили журналистам.
Очередное заседание по делу состоится 24 мая в 11:00 по местному времени.
Детали дела
Дело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.
Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.
Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.
Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.
По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.
Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:
Приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс.);
Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс.);
Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс.);
Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс.);
Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс.);
Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс.);
Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс.);
Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс.);
Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс.)
Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс.);
Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс.).
По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.