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В Грузии совершенствуют закон о борьбе с финансированием терроризма

В Грузии совершенствуют закон о борьбе с финансированием терроризма

Парламентский комитет по юридическим вопросам рассмотрел законопроект в ускоренном режиме к первому чтению 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T17:52+0400

2022-05-10T17:52+0400

2022-05-10T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. В Грузии может быть расширен список ведомств, которые смогут получать от Службы финансового мониторинга информацию о подозрительных транзакциях.Проект также предусматривает расширение списка ведомств, которые смогут запрашивать от Службы финансового мониторинга информацию. Будет расширен и список тех преступлений, на которые распространяется право запроса информации.Соответствующие поправки вносятся в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма". Во вторник парламентский комитет по юридическим вопросам рассмотрел законопроект в ускоренном режиме к первому чтению.Главная цель поправок - отразить рекомендации Евросовета в законодательстве, сказал глава Службы финансового мониторинга Валериан Хасашвили на заседании юридического комитета.По его словам, комитет поддержал рассмотрение законопроекта в ускоренном режиме, поскольку исправление неточностей в законодательстве позволит более полноценно выполнять рекомендации.Инициатором законопроекта является правительство Грузии.

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грузия, новости, анри оханашвили, парламент грузии, политика, преступность в грузии