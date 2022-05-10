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В Грузии совершенствуют закон о борьбе с финансированием терроризма
В Грузии совершенствуют закон о борьбе с финансированием терроризма
Парламентский комитет по юридическим вопросам рассмотрел законопроект в ускоренном режиме к первому чтению 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T17:52+0400
2022-05-10T17:52+0400
2022-05-10T17:52+0400
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новости
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парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. В Грузии может быть расширен список ведомств, которые смогут получать от Службы финансового мониторинга информацию о подозрительных транзакциях.Проект также предусматривает расширение списка ведомств, которые смогут запрашивать от Службы финансового мониторинга информацию. Будет расширен и список тех преступлений, на которые распространяется право запроса информации.Соответствующие поправки вносятся в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма". Во вторник парламентский комитет по юридическим вопросам рассмотрел законопроект в ускоренном режиме к первому чтению.Главная цель поправок - отразить рекомендации Евросовета в законодательстве, сказал глава Службы финансового мониторинга Валериан Хасашвили на заседании юридического комитета.По его словам, комитет поддержал рассмотрение законопроекта в ускоренном режиме, поскольку исправление неточностей в законодательстве позволит более полноценно выполнять рекомендации.Инициатором законопроекта является правительство Грузии.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, анри оханашвили, парламент грузии, политика, преступность в грузии
В Грузии совершенствуют закон о борьбе с финансированием терроризма
Парламентский комитет по юридическим вопросам рассмотрел законопроект в ускоренном режиме к первому чтению
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. В Грузии может быть расширен список ведомств, которые смогут получать от Службы финансового мониторинга информацию о подозрительных транзакциях.
Проект также предусматривает расширение списка ведомств, которые смогут запрашивать от Службы финансового мониторинга информацию. Будет расширен и список тех преступлений, на которые распространяется право запроса информации.
Соответствующие поправки вносятся в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма". Во вторник парламентский комитет по юридическим вопросам рассмотрел законопроект в ускоренном режиме к первому чтению.
Главная цель поправок - отразить рекомендации Евросовета в законодательстве, сказал глава Службы финансового мониторинга Валериан Хасашвили на заседании юридического комитета.
"Рекомендации международных партнеров и организаций, конечно, заслуживают внимания. Мы учитываем их советы, анализируем, и, соответственно, исходя их этого происходит инициирование вопросов. А Служба финансового мониторинга непосредственно включена в этот процесс в рамках своей компетенции", - заявил глава юридического комитета Анри Оханашвили.
По его словам, комитет поддержал рассмотрение законопроекта в ускоренном режиме, поскольку исправление неточностей в законодательстве позволит более полноценно выполнять рекомендации.
Инициатором законопроекта является правительство Грузии.