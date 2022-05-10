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Двух министров заслушают в парламенте Грузии в конце месяца

Двух министров заслушают в парламенте Грузии в конце месяца

Главе Минэкономики зададут вопросы об инфляции и влияния событий на Украине на экономику Грузии, а министр иностранных дел расскажет о заявке Грузии в Евросоюз 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T14:39+0400

2022-05-10T14:39+0400

2022-05-10T14:48+0400

парламент грузии

илья дарчиашвили

леван давиташвили

зураб азарашвили

грузия

новости

политика

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Министры экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили и глава МИД Илья Дарчиашвили выступят в парламенте Грузии в формате интерпелляции 27 мая, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.Давиташвили будут заданы вопросы, связанные с инфляцией, влиянием событий на Украине на экономику Грузии и конкретными мерами ведомства.Министр иностранных дел в свою очередь расскажет о заявке Грузии на получение статуса кандидата в члены Евросоюза.Как сообщалось ранее, в среду, 11 мая, перед депутатами в рамках "министерского часа" предстанет министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили.Что такое порядок интерпелляции?Группа членов Парламента в составе не менее семи членов или фракция вправе в порядке интерпелляции обратиться с запросом в правительство Грузии, другой орган, подотчетный парламенту, к члену парламента.Адресат обязан лично ответить на запрос на пленарном заседании парламента, а также представить пленарному заседанию ответ на запрос в письменной форме.Ответ на запрос подписывает только руководитель соответствующего учреждения или конкретный член правительства Грузии.

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парламент грузии, илья дарчиашвили, леван давиташвили, зураб азарашвили, грузия, новости, политика