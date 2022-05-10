https://sputnik-georgia.ru/20220510/v-tbilisi-vystupyat-izvestnye-muzykanty-paula-morelenbaum-i-ivan-lins-266548483.html

В Тбилиси выступят известные музыканты Паула Мореленбаум и Иван Линс

В Тбилиси выступят известные музыканты Паула Мореленбаум и Иван Линс

Маститые исполнители выступят на VII Международном музыкальном фестивале имени Джансуга Кахидзе 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T10:59+0400

2022-05-10T10:59+0400

2022-05-10T10:59+0400

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джансуг кахидзе

тбилисский симфонический оркестр

концерт

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Всемирно известные музыканты – бразильская певица Паула Мореленбаум и бразильский композитор, пианист Иван Линс – выступят в Тбилиси в рамках VII Международного музыкального фестиваля имени Джансуга Кахидзе.Что касается Ивана Линса, то он выступит вместе со своим бендом, также в сопровождении Тбилисского симфонического оркестра под дирижерством Вахтанга Кахидзе. Вечер пройдет 22 мая.Паула Мореленбаум на протяжении 10 лет была участницей группы легенды музыкального направление "босса нова" Антонио Карлос Жобина "Nova Banda", что стало решающим моментом в ее певческой карьере. Мореленбаум проводит концерты по всему миру, выпустила несколько альбомов с разными именитыми музыкантами.В 2016 году участвовала в качестве специального гостя в совместном концерте Ивана Линца и Тбилисского симфонического оркестра, который проходил в рамках II Международного музыкального фестиваля им. Джансуга Кахидзе.Иван Линс известный во всем мире артист, многократный лауреат музыкальной премии "Гремми". Музыка Линса пользуется большой популярностью и ее исполняют такие звезды как Джордж Бенсон, Барбара Стрейзанд, Патти Остин, Стинг и многие другие.

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тбилиси, культура, новости, грузия, джансуг кахидзе, тбилисский симфонический оркестр, концерт