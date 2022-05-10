https://sputnik-georgia.ru/20220510/vtoraya-chast-oprosnika-po-chlenstvu-gruzii-v-es-ofitsialno-peredana-karlu-khartselyu-266557309.html

Вторая часть опросника по членству Грузии в ЕС официально передана Карлу Харцелю

Вторая часть опросника по членству Грузии в ЕС официально передана Карлу Харцелю

Получит ли Грузия статус кандидата в члены ЕС, станет известно в конце июня 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T15:50+0400

2022-05-10T15:50+0400

2022-05-10T15:50+0400

карл харцель

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал вторую часть заполненного опросника для получения Грузией статуса страны-члена Евросоюза послу ЕС Карлу Харцелю.Грузия получила опросник, необходимый для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС, 11 апреля, и должна была заполнить его в течение месяца. После подачи заполненного опросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который будет передан в Совет Евросоюза.Церемония передачи прошла в здании администрации правительства. Первая часть опросника была передана Харцелю 2 мая. Вторая или заключительная часть опросника носит более технический, секторальный характер. Получит ли Грузия статус кандидата в члены ЕС, станет известно в конце июня."Большое спасибо, господин премьер-министр. Я очень благодарен за то, что я здесь и получил результаты огромного труда как вашего, так и многих других людей. Это очень поможет Европейской комиссии в определении результата", – сказал Харцель.Грузия подала заявку на членство в ЕС 3 марта. Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

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карл харцель, ираклий гарибашвили, политика, грузия, новости, еврокомиссия, европарламент