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Апелляционный суд отклонил ходатайство бывших владельцев "Рустави-2"

Апелляционный суд отклонил ходатайство бывших владельцев "Рустави-2"

Сторона защиты считает судью по делу "Рустави-2" предвзятым 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T19:31+0400

2022-05-11T19:31+0400

2022-05-11T19:37+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Апелляционный суд Грузии на заседании по делу о телекомпании "Рустави-2" отклонил ходатайство адвоката основателей телекомпании Кахи Кожоридзе об отводе одного из судей Отара Сичинава.Слушание по делу "Рустави-2" в Апелляционном суде Грузии возобновится 15 июня.Помимо ходатайства истца на сегодняшнем заседании стороны были проинформированы об отчете, подготовленном НПО "Ассоциация молодых юристов". Отчет касался решения суда первой инстанции, который не удовлетворил иск основателей телекомпании "Рустави 2" Давида Двали и Джарджи Акимидзе, требующих от нынешнего владельца компании Кибера Халваши 60% доли.На следующем судебном заседании станет ясно, будет ли это заключение приобщено к делу в качестве доказательства.По словам Кожоридзе, суд не смог дать обоснованного ответа по поводу того, почему не было удовлетворено ходатайство, так как истец считает судью Сичинава заинтересованным в защите интересов властей.Иной позиции придерживается генеральный директор "Рустави-2" Паата Салия. По его словам, ходатайство не могло быть удовлетворено только потому, что одна из сторон не хочет видеть в зале конкретного судью."Заявители назвали несколько громких дел, в которых принимал участие Отар Сичинава, и сказали, что он может быть предвзят в деле "Рустави-2", так как судьбой этого дела заинтересованы власти. Ходатайство было необосновано", - заявил Салия.Дело "Рустави-2"Джарджи Акимидзе и Давид Двали основали "Рустави 2" вместе с ныне покойным Эроси Кицмаришвили в 1994 году. К моменту продажи телекомпании Паате Карсанидзе в 2004 году их доля составляла 60%.Двали и Акимидзе утверждали на суде, что их "силой и грубым вмешательством властей" вынудили продать "Рустави 2". В то время у власти уже была команда Михаила Саакашвили. Начиная с 2003 года "Рустави 2" был главной информационной поддержкой "революции роз", чуть позже – победившего "Единого национального движения", основанного Саакашвили.После 2004 года "Рустави 2" множество раз переходил из рук в руки. В том же году контрольную долю телекомпании приобрел Кибар Халваши, которую продал в 2006 году. Спустя почти десять лет, уже после прихода к власти "Грузинской мечты", он подал в суд, заявив, что "Рустави 2", который к тому времени был радикально оппозиционным, у него отобрали.Халваши выиграл дело в судах всех трех инстанций. Позже Европейский суд по правам человека объявил, что не нашел нарушений в процессе судопроизводства в Грузии.В результате 18 июля 2019 года "Рустави 2" перешел к Халваши и его компании "Панорама".

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новости, общество, грузия, грузинская мечта, михаил саакашвили, эроси кицмаришвили, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв