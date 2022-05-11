https://sputnik-georgia.ru/20220511/den-apostola-andreya-pervozvannogo-v-gruzii-molitvy-svyatomu-266586154.html

День апостола Андрея Первозванного в Грузии: молитвы Святому

День апостола Андрея Первозванного в Грузии: молитвы Святому

День памяти Святого апостола Андрея Первозванного в Грузии празднуют 12 мая – этот день в стране имеет статус государственного праздника и объявлен выходным 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T21:38+0400

2022-05-11T21:38+0400

2022-05-11T21:38+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266356963_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_0f653a6695b5cba373e857523974d856.jpg

В Грузии Святого Андрея - основателя Грузинской православной церкви, почитают наравне с Георгием Победоносцем — небесным покровителем страны, и равноапостольной Ниной — просветительницей Грузии.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда прибыл апостол Андрей Первозванный в Грузию, а также о чем просят Святого и какие молитвы возносят.Апостольский путь ПервозванногоАндрей Первозванный - рыбак родом из Вифсаиды, был свидетелем земной жизни Иисуса, его смерти и воскрешения. Он первым последовал за Спасителем и свидетельствовал о Христе как о Мессии, поэтому его прозвали Первозванным. Позже он привел к Учителю своего старшего брата Симона - будущего апостола Петра.После сошествия Святого Духа на апостолов Андрей Первозванный проповедовал христианство в восточных странах. Он прошел Малую Азию, Македонию, Фракию, побережье Черного моря, Крым и нес людям проповедь о Спасителе. Усилиями Святого в языческих странах возникали христианские церкви, где он ставил епископов и священство.Последний город, куда пришел Андрей Первозванный и где суждено ему было принять мученическую кончину, стал город Патры. По преданию, Святого распяли на кресте особой формы – в виде римской цифры "X". По сей день такой крест называют Андреевским. Произошло это примерно в 62-м.Апостол Андрей Первозванный совершил множество чудес еще при жизни - по молитвам Святого, обращенным к Господу, больные исцелялись, слепые прозревали, мертвые оживали и так далее.Помогать людям Святой продолжал и после смерти - по сей день, по молитвам, обращенным к апостолу Андрею Первозванному, происходят различные чудеса.Проповедь в ГрузииНачало христианской проповеди в Грузии связано с именем Андрея Первозванного - согласно древнейшим источникам, Святой первым проповедовал христианство в Грузии в I веке нашей эры.В частности, апостол проповедовал на территориях современных Аджарии, Самцхе-Джавахети, Имерети, Самегрело, Абхазии и, преодолев все преграды, многих жителей этих регионов обратил в Христову веру.Предание повествует, что Грузия по жребию досталась в удел Божьей Матери, которая с тех времен является ее покровительницей.По воле Божественного сына Богородица осталась в Иерусалиме, и в Грузию вместо Божьей матери отправился Андрей Первозванный. Святой принес с собой нерукотворный образ Пресвятой Богородицы, с которым связаны многочисленные чудеса, описанные в грузинской летописи — "Картлис Цховреба".Например, в Аджарии сохранился целебный источник, который забил в тот момент, когда Андрей Первозванный во время проповеди приложил образ к земле. Святой усмирил также гнев жрецов храма Аполлона и Артемиды, оставив на ночь икону в языческом храме, где наутро статуи богов оказались разбитыми.Апостол Андрей Первозванный по просьбе уверовавших самцхийцев (жители Самцхе-Джавахети) создал нерукотворную копию иконы, приложив к образу Пресвятой Богородицы обычную доску. Новый образ самцхийцы поставили в небольшой часовне в Ацкури (на юге Грузии), откуда и произошло название иконы.Нерукотворная копия Ацкурской иконы с 1952 года хранится в Государственном музее истории искусств Грузии, куда она была передана из Гелатского монастыря. Первые крещения, совершенные на грузинской земле апостолом Андреем Первозванным и его спутниками – апостолами Симоном Кананитом и Матфеем, связаны именно с этим образом.Несмотря на то, что в I веке христианство в Грузии не нашло широкого распространения, автокефалию Грузинской церкви связывают с именами апостолов Андрея Первозванного и Симона Кананита.По древнегрузинским календарям день поминовения Святого Андрея до середины второго тысячелетия нашей эры отмечался в Грузии двенадцать раз в году. Со временем эту традицию забыли. С 2003 года Андрея Первозванного поминают в Грузии дважды в год: 12 мая — в день прибытия апостола в Грузию, и 13 декабря, в день кончины Святого.О чем просятМолиться перед иконой Святого Андрея Первозванного можно о многом. Апостол является покровителем моряков и рыбаков, поэтому перед иконой Святого просят защиты в семьях, где живут люди морских профессий.Святой Андрей Первозванный также считается покровителем брака — великий учитель евангельских истин, сам не состоявший в браке, проповедовал семейные ценности. Молитва апостолу помогает удачно выйти замуж, благословляет уже существующий брак и способствует длительным гармоничным отношениям.МолитваПервозванне Апостоле Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Церкве последователю, всехвальный Андрее! Славим и величаем апостольския труды твоя, сладце поминаем твое благословенное к нам пришествие, ублажаем честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси, лобызаем священныя мощи твоя, чтим святую память твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа твоя и с Ним во веки пребываеши на небеси, идеже и любиши ны тоюжде любовию, еюже возлюбил еси нас, егда Духом Святым прозрел еси наше, еже ко Христу обращение, и не точию любиши, но и молиши о нас Бога, зря во свете Его вся нужды наша.Тако веруем и тако сию веру нашу исповедуем во храме, иже во имя твое, святый Андрее, преславно создася, идеже святыя мощи твоя почивают: верующе же, просим и молим Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да молитвами твоими, яже присно послушает и приемлет, подаст нам вся потребная ко спасению нас грешных: да якоже ты абие по гласу Господа, оставль мрежи своя, неуклонно Ему последовал еси, сице и кийждо от нас да ищет не своих си, но еже к созиданию ближняго и о горнем звании да помышляет. Имуще же тя предстателя и молитвенника о нас, уповаем, яко молитва твоя много может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом и во веки веков. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки