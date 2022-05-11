https://sputnik-georgia.ru/20220511/evrovidenie---2022-kto-proshel-v-final-v-rezultate-pervogo-polufinala-konkursa-266569614.html

"Евровидение - 2022": кто прошел в финал в результате первого полуфинала конкурса?

"Евровидение - 2022": кто прошел в финал в результате первого полуфинала конкурса?

За выход в финал в первом полуфинале боролись представители 17 стран 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T09:38+0400

2022-05-11T09:38+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Первый полуфинал "Евровидения - 2022" состоялся накануне в итальянском Турине – из 17 стран-участниц в финал прошли 10 представителей международного песенного конкурса.Так, в первом полуфинале выступали Албания, Латвия, Литва, Швейцария, Словения, Украина, Болгария, Нидерланды, Молдова, Португалия, Хорватия, Дания, Австрия, Исландия, Греция, Норвегия и Армения.В финал прошли Литва, Швейцария, Украина, Нидерланды, Молдова, Португалия, Исландия, Греция, Армения и Норвегия.Грузия выступит на "Евровидении - 2022" в первой части второго полуфинала 12 мая. Страну в этом году представляет группа Circus Mircus с песней Lock Me. Участника "Евровидения" от Грузии на основе внутреннего отбора заявок выбрал Первый канал Общественного телевидения.Финал конкурса пройдет в субботу, 14 мая. По традиции места в нем "зарезервированы" за Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией. ЕВС традиционно транслирует все шоу на своем канале в YouTube.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.В 66-м по счету международном песенном конкурсе принимают участие конкурсанты из 40 стран.

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евровидение 2022, новости, в мире, литва, швейцария, украина, грузия, circus mircus