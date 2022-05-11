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https://sputnik-georgia.ru/20220511/feyk-meladze-oproverg-informatsiyu-ob-otezde-iz-rossii-266580120.html
"Фейк": Меладзе опроверг информацию об отъезде из России
"Фейк": Меладзе опроверг информацию об отъезде из России
Слухи о том, что братья Меладзе покинули Россию, на днях распространили различные СМИ 11.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-11T16:27+0400
2022-05-11T16:27+0400
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новости
россия
франция
константин меладзе
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Популярный музыкальный исполнитель Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что он и его родной брат — продюсер и композитор Константин Меладзе, уехали из РФ, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.Меладзе выложил скриншот информации из интернет-источников, там упоминается следующий текст: "Братья Меладзе покинули сегодня Россию навсегда и отправились во Францию. Валерий Меладзе сжег на глазах журналистов сертификат Народного артиста РФ и другие "бумажки".Артист наложил на изображение пометку "фейк".
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валерий меладзе, новости, россия, франция, константин меладзе, шоу-бизнес

"Фейк": Меладзе опроверг информацию об отъезде из России

16:27 11.05.2022
© photo: Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБратья Меладзе на церемонии вручения музыкальной премии BraVo
Братья Меладзе на церемонии вручения музыкальной премии BraVo - Sputnik Грузия, 1920, 11.05.2022
© photo: Sputnik / Максим Блинов
/
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Слухи о том, что братья Меладзе покинули Россию, на днях распространили различные СМИ
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Популярный музыкальный исполнитель Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что он и его родной брат — продюсер и композитор Константин Меладзе, уехали из РФ, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Меладзе выложил скриншот информации из интернет-источников, там упоминается следующий текст: "Братья Меладзе покинули сегодня Россию навсегда и отправились во Францию. Валерий Меладзе сжег на глазах журналистов сертификат Народного артиста РФ и другие "бумажки".
Артист наложил на изображение пометку "фейк".
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