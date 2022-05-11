https://sputnik-georgia.ru/20220511/feyk-meladze-oproverg-informatsiyu-ob-otezde-iz-rossii-266580120.html

"Фейк": Меладзе опроверг информацию об отъезде из России

"Фейк": Меладзе опроверг информацию об отъезде из России

Слухи о том, что братья Меладзе покинули Россию, на днях распространили различные СМИ 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T16:27+0400

2022-05-11T16:27+0400

2022-05-11T16:27+0400

валерий меладзе

новости

россия

франция

константин меладзе

шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Популярный музыкальный исполнитель Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что он и его родной брат — продюсер и композитор Константин Меладзе, уехали из РФ, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.Меладзе выложил скриншот информации из интернет-источников, там упоминается следующий текст: "Братья Меладзе покинули сегодня Россию навсегда и отправились во Францию. Валерий Меладзе сжег на глазах журналистов сертификат Народного артиста РФ и другие "бумажки".Артист наложил на изображение пометку "фейк".

франция

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

валерий меладзе, новости, россия, франция, константин меладзе, шоу-бизнес