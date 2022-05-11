https://sputnik-georgia.ru/20220511/filipp-kirkorov-priletel-v-italiyu-na-evrovidenie-266575674.html

Филипп Киркоров прилетел в Италию на "Евровидение"

Филипп Киркоров прилетел в Италию на "Евровидение"

Россия в этом году в песенном конкурсе "Евровидение" не участвует 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T13:07+0400

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россия

филипп киркоров

новости

евровидение 2022

италия

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Известный российский певец и музыкальный продюсер Филипп Киркоров заявил, что прилетел на конкурс "Евровидение" по "специальному приглашению".В феврале Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".

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россия, филипп киркоров, новости, евровидение 2022, италия