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Филипп Киркоров прилетел в Италию на "Евровидение"
Филипп Киркоров прилетел в Италию на "Евровидение"
Россия в этом году в песенном конкурсе "Евровидение" не участвует 11.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-11T13:07+0400
2022-05-11T13:07+0400
2022-05-11T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Известный российский певец и музыкальный продюсер Филипп Киркоров заявил, что прилетел на конкурс "Евровидение" по "специальному приглашению".В феврале Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".
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россия, филипп киркоров, новости, евровидение 2022, италия
Филипп Киркоров прилетел в Италию на "Евровидение"
13:07 11.05.2022 (обновлено: 13:14 11.05.2022)
Россия в этом году в песенном конкурсе "Евровидение" не участвует
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Известный российский певец и музыкальный продюсер Филипп Киркоров заявил, что прилетел на конкурс "Евровидение" по "специальному приглашению".
"Я на базе... По специальному приглашению, за заслуги перед "Евровидением", – написал сам исполнитель в соцсети, добавив, что болеет за конкурсантку из Греции.
В феврале Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".