https://sputnik-georgia.ru/20220511/gruzinskiy-startap-omofox-privlek-investitsii-na-700-000-266581900.html
Грузинский стартап OMOFOX привлек инвестиции на $700 000
Грузинский стартап OMOFOX привлек инвестиции на $700 000
Ребята начали работать над своей идеей в сентябре 2020 года в собственном гараже 11.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-11T17:36+0400
2022-05-11T17:36+0400
2022-05-11T17:36+0400
стартапы
грузия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/17/251241599_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_3bf79885aff4c562775077fba667a239.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Грузинский стартап OMOFOX закрыл при сид раунд (Pre-seed) раунд OMOFOX с $700 тыс. долларов — инвестиции в стартап сделали Европейский венчурный фонд Presto Ventures, бизнес-ангелы и основатели стартапа.Инвестиции в стартап считаются рискованными, поэтому финансирование проекта разбивается на этапы — это минимизирует риск и позволяет оценить промежуточные результаты.OMOFOX создает SaaS-решение, обеспечивающее автоматизацию логистических процессов для производственных и торговых организаций в виде планирования и контроля доставки транспорта.OMOFOX предлагает полный спектр услуг по доставке: он оцифровывает данные и предоставляет пользователям полную информацию о доставке — местонахождение, статус доставки, документация, люди, участвующие в процессе, и т.д.Стартап основали три человека - Махо Китуашвили, Кахабер Кочиашвили и Вахо Романов. Каждый из них имеет опыт работы в сфере технологий, логистики, грузоперевозок и обслуживания клиентов.Интересно, что ребята начали работать над своей идеей в сентябре 2020 года в собственном гараже. На данный момент команда OMOFOX состоит из 30 человек. У стартапа более 300 постоянных клиентов, и это число растет.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/17/251241599_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_d710ef8cf54768f7c8054c505037721f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
стартапы, грузия, новости, общество
Грузинский стартап OMOFOX привлек инвестиции на $700 000
Ребята начали работать над своей идеей в сентябре 2020 года в собственном гараже
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Грузинский стартап OMOFOX закрыл при сид раунд (Pre-seed) раунд OMOFOX с $700 тыс. долларов — инвестиции в стартап сделали Европейский венчурный фонд Presto Ventures, бизнес-ангелы и основатели стартапа.
Инвестиции в стартап считаются рискованными, поэтому финансирование проекта разбивается на этапы — это минимизирует риск и позволяет оценить промежуточные результаты.
При сид раунд (Pre-seed) - это первые шаги проекта. На этой стадии создатели инвестируют собственные средства, используют средства от FFF (family, friends, fools). О временных рамках и лимитах финансирования говорить не приходится. Стартаперы стремятся привлечь максимум денег как можно быстрее. Как правило, на этом этапе исчезает множество проектов.
OMOFOX создает SaaS-решение, обеспечивающее автоматизацию логистических процессов для производственных и торговых организаций в виде планирования и контроля доставки транспорта.
OMOFOX предлагает полный спектр услуг по доставке: он оцифровывает данные и предоставляет пользователям полную информацию о доставке — местонахождение, статус доставки, документация, люди, участвующие в процессе, и т.д.
Стартап основали три человека - Махо Китуашвили, Кахабер Кочиашвили и Вахо Романов. Каждый из них имеет опыт работы в сфере технологий, логистики, грузоперевозок и обслуживания клиентов.
Интересно, что ребята начали работать над своей идеей в сентябре 2020 года в собственном гараже. На данный момент команда OMOFOX состоит из 30 человек. У стартапа более 300 постоянных клиентов, и это число растет.