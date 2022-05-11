https://sputnik-georgia.ru/20220511/gruzinskiy-startap-omofox-privlek-investitsii-na-700-000-266581900.html

Грузинский стартап OMOFOX привлек инвестиции на $700 000

Грузинский стартап OMOFOX привлек инвестиции на $700 000

Ребята начали работать над своей идеей в сентябре 2020 года в собственном гараже 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T17:36+0400

2022-05-11T17:36+0400

2022-05-11T17:36+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Грузинский стартап OMOFOX закрыл при сид раунд (Pre-seed) раунд OMOFOX с $700 тыс. долларов — инвестиции в стартап сделали Европейский венчурный фонд Presto Ventures, бизнес-ангелы и основатели стартапа.Инвестиции в стартап считаются рискованными, поэтому финансирование проекта разбивается на этапы — это минимизирует риск и позволяет оценить промежуточные результаты.OMOFOX создает SaaS-решение, обеспечивающее автоматизацию логистических процессов для производственных и торговых организаций в виде планирования и контроля доставки транспорта.OMOFOX предлагает полный спектр услуг по доставке: он оцифровывает данные и предоставляет пользователям полную информацию о доставке — местонахождение, статус доставки, документация, люди, участвующие в процессе, и т.д.Стартап основали три человека - Махо Китуашвили, Кахабер Кочиашвили и Вахо Романов. Каждый из них имеет опыт работы в сфере технологий, логистики, грузоперевозок и обслуживания клиентов.Интересно, что ребята начали работать над своей идеей в сентябре 2020 года в собственном гараже. На данный момент команда OMOFOX состоит из 30 человек. У стартапа более 300 постоянных клиентов, и это число растет.

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