https://sputnik-georgia.ru/20220511/gruziya-uluchshila-pozitsii-v-reytinge-bukmekerov-na-evrovidenii---2022-266573453.html

Грузия улучшила позиции в рейтинге букмекеров на "Евровидении - 2022"

Грузия улучшила позиции в рейтинге букмекеров на "Евровидении - 2022"

Circus Mircus выступят на "Евровидении - 2022" в первой части второго полуфинала 12 мая 11.05.2022, Sputnik Грузия

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circus mircus

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Грузия, которую на конкурсе "Евровидение - 2022" представляет группа Circus Mircus, улучшила свои позиции в рейтинге, составленном букмекерами.По новым данным, Грузия на конкурсе займет 25 место. Это значит, что она сместилась на две позиции вверх, так как ранее букмекеры "предсказывали" стране 27 место. Первое место, согласно ставкам букмекеров, по-прежнему занимает Украина. Далее идут Италия, Великобритания, Швеция и Испания. Накануне в итальянском Турине состоялся первый полуфинал "Евровидения - 2022". Из 17 стран-участниц в финал прошли 10 представителей международного песенного конкурса. Это Литва, Швейцария, Украина, Нидерланды, Молдова, Португалия, Исландия, Греция, Армения и Норвегия.Грузия выступит на "Евровидении - 2022" в первой части второго полуфинала 12 мая. Страну в этом году представляет группа Circus Mircus с песней Lock Me. Участника "Евровидения" от Грузии на основе внутреннего отбора заявок выбрал Первый канал Общественного телевидения.Финал конкурса пройдет в субботу, 14 мая. По традиции места в нем "зарезервированы" за Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией. ЕВС традиционно транслирует все шоу на своем канале в YouTube.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.В 66-м по счету международном песенном конкурсе принимают участие конкурсанты из 40 стран.

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circus mircus, грузия, новости, италия, евровидение 2022