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Илон Маск назвал приблизительную дату запуска ракеты Starship к Марсу
Илон Маск назвал приблизительную дату запуска ракеты Starship к Марсу
Первую попытку запуска Starship должны осуществить уже этим летом, заявил предприниматель 11.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-11T10:59+0400
2022-05-11T10:59+0400
2022-05-11T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Одно из самых ожидаемых событий научного мира, да и в целом всей планеты Земля – непилотируемый полет космического корабля Starship к Марсу – может произойти в пределах пяти лет. Об этом заявил американский бизнесмен и основатель компаний SpaceX Илон Маск, пишет Financial Times. Предприниматель пояснил, что "окна" для полетов к "Красной планете" открываются каждые два года, то есть необходимое расположение планет для перелета с орбиты Земли на орбиту Марса устанавливается каждые 26 месяцев."Мы, надеюсь, проведем нашу первую попытку запуска (Starship – ред.) этим летом, в течение следующих двух или трех месяцев", – отметил учредитель SpaceX.Илон Маск ранее касался темы своих планов по колонизации Марса. По его словам, для этого строится ракета Starship. SpaceX, как известно, работает над созданием транспортной системы, состоящей из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля/ракеты Starship. Как утверждают эксперты SpaceX, система даст возможность доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
марс, илон маск, космос, наука, в мире, новости, spacex
Илон Маск назвал приблизительную дату запуска ракеты Starship к Марсу
10:59 11.05.2022 (обновлено: 11:01 11.05.2022)
Первую попытку запуска Starship должны осуществить уже этим летом, заявил предприниматель
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik.
Одно из самых ожидаемых событий научного мира, да и в целом всей планеты Земля – непилотируемый полет космического корабля Starship к Марсу – может произойти в пределах пяти лет. Об этом заявил американский бизнесмен и основатель компаний SpaceX Илон Маск, пишет
Financial Times.
"Я думаю, что мы, может быть, сможем запустить непилотируемый Starship к Марсу через 3-5 лет и затем, я думаю, если она будет успешной, мы сможем отправить к Марсу миссию с экипажем до конца десятилетия", – сказал Маск.
Предприниматель пояснил, что "окна" для полетов к "Красной планете" открываются каждые два года, то есть необходимое расположение планет для перелета с орбиты Земли на орбиту Марса устанавливается каждые 26 месяцев.
"Мы, надеюсь, проведем нашу первую попытку запуска (Starship – ред.) этим летом, в течение следующих двух или трех месяцев", – отметил учредитель SpaceX.
Илон Маск ранее касался темы своих планов по колонизации Марса. По его словам, для этого строится ракета Starship.
SpaceX, как известно, работает над созданием транспортной системы, состоящей из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля/ракеты Starship. Как утверждают эксперты SpaceX, система даст возможность доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.