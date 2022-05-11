https://sputnik-georgia.ru/20220511/ilon-mask-nazval-priblizitelnuyu-datu-zapuska-rakety-starship-k-marsu-266571789.html

Илон Маск назвал приблизительную дату запуска ракеты Starship к Марсу

Илон Маск назвал приблизительную дату запуска ракеты Starship к Марсу

Первую попытку запуска Starship должны осуществить уже этим летом, заявил предприниматель 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T10:59+0400

2022-05-11T10:59+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Одно из самых ожидаемых событий научного мира, да и в целом всей планеты Земля – непилотируемый полет космического корабля Starship к Марсу – может произойти в пределах пяти лет. Об этом заявил американский бизнесмен и основатель компаний SpaceX Илон Маск, пишет Financial Times. Предприниматель пояснил, что "окна" для полетов к "Красной планете" открываются каждые два года, то есть необходимое расположение планет для перелета с орбиты Земли на орбиту Марса устанавливается каждые 26 месяцев."Мы, надеюсь, проведем нашу первую попытку запуска (Starship – ред.) этим летом, в течение следующих двух или трех месяцев", – отметил учредитель SpaceX.Илон Маск ранее касался темы своих планов по колонизации Марса. По его словам, для этого строится ракета Starship. SpaceX, как известно, работает над созданием транспортной системы, состоящей из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля/ракеты Starship. Как утверждают эксперты SpaceX, система даст возможность доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

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марс, илон маск, космос, наука, в мире, новости, spacex