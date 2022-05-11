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Изменение цен на газ в странах ЕС

Изменение цен на газ в странах ЕС

Со второй половины 2020 года по вторую половину 2021 года цены на газ выросли в 20 из 24 странах ЕС. 11.05.2022, Sputnik Грузия

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Цены на газ в странах ЕС стали стремительно расти с начала осени 2021 года. С августа газовые фьючерсы, когда бумаги на поставку топлива стоили 515 долларов, к декабрю 2021 выросли примерно на 300% .В инфографике Sputnik Латвия вы узнаете, в какой из стран ЕС топливо подорожало больше всего, согласно данным Статистической службы Европейского союза - Eurostat.Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети спрос — то есть примерно на 100 миллиардов кубометров — на российский газ в 2022 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдёт к тотальной экономии, найдёт поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.

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