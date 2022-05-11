https://sputnik-georgia.ru/20220511/kazhdyy-chetvertyy-pensioner-ili-neimuschiy-v-gruzii-dolzhen-banku-266462176.html

Каждый четвертый пенсионер или неимущий в Грузии должен банку

Каждый четвертый пенсионер или неимущий в Грузии должен банку

На конец первого квартала 2022 года Liberty Bank выдал кредиты пенсионерам и соцнезащищенным в размере 341,7 миллиона лари под эффективную процентную ставку... 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T07:48+0400

2022-05-11T07:48+0400

2022-05-11T07:48+0400

грузия

экономика

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пенсионер

liberty bank

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ТБИЛИСИ, 11 мая— Sputnik. По последним данным, на конец первого квартала 2022 года почти 370 тысяч пенсионеров и социально незащищенных имели кредит в банке, говорится в отчетах Liberty Bank, выдающего пенсии и социальные льготы.Вопрос кредитов пенсионеров и социально неимущих стал актуальным на фоне решения правительства установить порог ставки по кредиту для пенсионеров и объявления конкурса по поиску банка, выдающего пенсии. На конец первого квартала 2022 года Liberty Bank выдал кредиты пенсионерам и соцнезащищенным в размере 341,7 миллиона лари под эффективную процентную ставку 35,4%. Под кредитом подразумевается пенсия или соцпомощь, взятая вперед на несколько месяцев.Новые правилаАгентство социального обслуживания Грузии объявило тендер на выявление банка, который будет с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года выдавать пенсии и социальную помощь гражданам. Прием заявок от банков начнется 11 мая и продлится до 16 мая.Отбор банков будет происходить по двум критериям. Первый касается стоимости выдачи пенсий и социальной помощи, а второй – процентной ставки по кредитам для пенсионеров и получателей выплат от государства.Выдача пенсий в Грузии будет проходить по новым банковским условиям >>Одно из главных условий тендера заключается в том, чтобы максимальная годовая ставка по кредиту для этой категории граждан не превышала сумму индекса кредитной межбанковской ставки и плюс 15 процентных пунктов. При этом ставка не может быть повышена до окончательного покрытия кредитов.На сегодняшний день индекс кредитной межбанковской ставки составляет 10,6%, соответственно, годовая ставка по кредиту для этой категории граждан на данный момент не может превышать 25,6% (10,6+15).При этом, если от стоимости выплат государством будет зависеть 30% успеха банка, подавшего заявку, то от процентной ставки – 70%.Кто будет участвоватьПо предварительным данным, в конкурсе готовы принять участие два банка – Liberty Bank и "Банк Грузии".Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Liberty Bank обслуживает более 1,7 миллиона клиентов.Кордзахия: монополии на выдачу пенсий в Грузии быть не должно >>"Банк Грузии" – самый крупный банк страны с совокупными активами более 21,8 миллиарда лари и капиталом 43,3 миллиона лари. Филиальная сеть банка насчитывает более 206 отделений и 972 банкомата. "Банк Грузии" обслуживает более 2,5 миллиона клиентов.В Грузии социальные пособия и пенсии получают 971,7 тысячи человек, что составляет около 26,6% всего населения страны.

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грузия, экономика, новости, пенсионер, liberty bank