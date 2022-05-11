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Китай обвинил Австралию, США и Великобританию в нагнетании гонки вооружений
Китай обвинил Австралию, США и Великобританию в нагнетании гонки вооружений
Эти страны без каких-либо консультаций с островными государствами региона формируют военный блок, заявили в Китае 11.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-11T14:42+0400
2022-05-11T14:42+0400
2022-05-11T14:42+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Великобритания, США и Австралия провоцируют начало новой гонки вооружений, занимаясь милитаризацией юга Тихоокеанского региона, пишет РИА Новости со ссыкой на заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее, как передавал, австралийский телеканал 9News, премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре раскритиковал Австралию, которая не поставила в известность южнотихоокеанские государства о решении обзавестись атомными подводными лодками в партнерстве AUKUS с США и Великобританией.Тем самым Согаваре перешел в контрнаступление в ответ на нападки со стороны Австралии по поводу заключения соглашения о безопасности Соломоновых остров с Китаем. Австралия опасается, что Китай расширит свое влияние на южную часть Тихого океана и там появятся китайские военные базы. Причем антикитайскую направленность AUKUS никто не скрывал.Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что Китай и власти Соломоновых островов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По словам Ван Вэньбиня, главной целью сотрудничества в области безопасности является содействие социальной стабильности и долгосрочной стабильности на островах, что отвечает общим интересам Соломоновых островов и Южно-Тихоокеанского региона. Он подчеркнул, что сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны.Ранее официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что сообщения о строительстве Китаем военно-морской базы на Соломоновых островах являются ложью.
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великобритания, в мире, политика, новости, сша, австралия, китай, мид китая, минобороны китая
Китай обвинил Австралию, США и Великобританию в нагнетании гонки вооружений
Эти страны без каких-либо консультаций с островными государствами региона формируют военный блок, заявили в Китае
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik.
Великобритания, США и Австралия провоцируют начало новой гонки вооружений, занимаясь милитаризацией юга Тихоокеанского региона, пишет РИА Новости
со ссыкой на заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Австралия вместе с США и Великобританией без каких-либо консультаций с островными государствами региона формируют военный блок и провоцируют гонку вооружений на юге Тихоокеанского региона", - сказал дипломат на брифинге в среду, отметив, что Австралии следует "переосмыслить свои действия".
Ранее, как передавал, австралийский телеканал 9News, премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре раскритиковал Австралию, которая не поставила в известность южнотихоокеанские государства о решении обзавестись атомными подводными лодками в партнерстве AUKUS с США и Великобританией.
Тем самым Согаваре перешел в контрнаступление в ответ на нападки со стороны Австралии по поводу заключения соглашения о безопасности Соломоновых остров с Китаем. Австралия опасается, что Китай расширит свое влияние на южную часть Тихого океана и там появятся китайские военные базы. Причем антикитайскую направленность AUKUS никто не скрывал.
Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что Китай и власти Соломоновых островов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По словам Ван Вэньбиня, главной целью сотрудничества в области безопасности является содействие социальной стабильности и долгосрочной стабильности на островах, что отвечает общим интересам Соломоновых островов и Южно-Тихоокеанского региона. Он подчеркнул, что сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны.
Ранее официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что сообщения о строительстве Китаем военно-морской базы на Соломоновых островах являются ложью.