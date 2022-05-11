https://sputnik-georgia.ru/20220511/lavrov-itogi-peregovorov-v-omane-sanktsii-zapada-i-spetsoperatsiya-na-ukraine-266579793.html

Лавров: итоги переговоров в Омане, санкции Запада и спецоперация на Украине

Лавров: итоги переговоров в Омане, санкции Запада и спецоперация на Украине

Главы МИД России и Омана Сергей Лавров и Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди подвели итоги переговоров. Смотрите в видео, что заявил министр иностранных дел... 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T15:30+0400

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В Маскате Сергей Лавров встретился с оманским руководством. В повестке дня было развитие двусторонних отношений в условиях антироссийских санкций Запада, вопросы региональной безопасности, включая ситуацию в Йемене, и многое другое.

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