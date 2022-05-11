https://sputnik-georgia.ru/20220511/lavrov-itogi-peregovorov-v-omane-sanktsii-zapada-i-spetsoperatsiya-na-ukraine-266579793.html
Лавров: итоги переговоров в Омане, санкции Запада и спецоперация на Украине
Лавров: итоги переговоров в Омане, санкции Запада и спецоперация на Украине
Главы МИД России и Омана Сергей Лавров и Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди подвели итоги переговоров. Смотрите в видео, что заявил министр иностранных дел... 11.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-11T15:30+0400
2022-05-11T15:30+0400
2022-05-11T15:34+0400
видео
мультимедиа
лавров
сергей лавров
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0b/266579758_0:35:2482:1431_1920x0_80_0_0_e60694b061e371215a61bfa9a71d76d4.png
В Маскате Сергей Лавров встретился с оманским руководством. В повестке дня было развитие двусторонних отношений в условиях антироссийских санкций Запада, вопросы региональной безопасности, включая ситуацию в Йемене, и многое другое.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0b/266579758_264:0:2219:1466_1920x0_80_0_0_5f00e398d148bbc4c6acec44c44b7f8b.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, лавров, сергей лавров, россия, политика, видео
Лавров: итоги переговоров в Омане, санкции Запада и спецоперация на Украине
15:30 11.05.2022 (обновлено: 15:34 11.05.2022)
Главы МИД России и Омана Сергей Лавров и Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди подвели итоги переговоров. Смотрите в видео, что заявил министр иностранных дел России в ходе визита в Оман
В Маскате Сергей Лавров встретился с оманским руководством. В повестке дня было развитие двусторонних отношений в условиях антироссийских санкций Запада, вопросы региональной безопасности, включая ситуацию в Йемене, и многое другое.