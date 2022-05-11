https://sputnik-georgia.ru/20220511/medsestram-i-semeynym-vracham-v-gruzii-povysyat-zarplatu-266583919.html

Медсестрам и семейным врачам в Грузии повысят зарплату

Медсестрам и семейным врачам в Грузии повысят зарплату

Зарплата медиков в Грузии будет повышаться поэтапно 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T18:31+0400

2022-05-11T18:31+0400

2022-05-11T18:36+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. В Грузии начата реформа первичного здравоохранения, в рамках которой запланирован поэтапный рост зарплаты семейных врачей и медсестер, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили во время своего выступления в парламенте в рамках "часа министра".При этом министр не уточнил сроки и размеры повышения зарплат.В ходе "часа министра" Азарашвили отчитался по проделанной работе. Так, по его словам, к этому времени около 200 сельских медицинских учреждений получили обновленное оборудование.Рассказал министр и о системе всеобщего здравоохранения, которая на сегодняшний день охватывает 94.7% населения. Что касается расходов граждан на медуслуги, то, по словам Азарашвили, по сравнению с 2012 годом в 2021 году они сократились с 73.4% до 43.5%.Глава Минздрава Грузии отметил, что власти работают над внедрением DRG модели – системы классификации пациентов.Система DRG как схема для классификации пациентов была создана более 30 лет назад в США для обеспечения стандартов качества лечения. Все DRG системы, используемые в настоящее время, основаны на этой базовой модели. Данная модель используется в Германии, Австралии и других странах.Принцип данной модели заключается в объединении всех зарегистрированных случаев заболевания в группы, которые требуют сходного потребления ресурсов (с учетом диагностических, терапевтических и технических факторов) от начала и до конца пребывания пациента в стационаре.Следовательно, такие группы являются однородными с точки зрения стоимости лечения. Каждому пациенту присваивается одна из специфицированных DRG. Это позволяет проводить стационарное лечение пациента по фиксированной ценовой ставке.

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