https://sputnik-georgia.ru/20220511/minobrazovaniya-gruzii-prizvalo-tgu-uchest-interesy-studentov-266581068.html

Минобразования призвало Тбилисский госуниверситет учесть интересы студентов

Минобразования призвало Тбилисский госуниверситет учесть интересы студентов

В ведомстве выразили надежду, что ТГУ максимально учтет требования студентов и примет соответствующее решение 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T16:50+0400

2022-05-11T16:50+0400

2022-05-11T17:03+0400

протесты студентов тгу

тбилисский университет

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общество

тбилиси

тбилисский государственный университет

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии призывает Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили (ТГУ) учесть интересы протестующих студентов и завершить учебный год в "гибридном режиме", говорится в пресс-релизе ведомства.Часть студентов 10 мая устроила акцию протеста во дворе Тбилисского государственного университета с требованием сохранить за студентами право выбирать между дистанционным и очным обучением до сентября. Как заявляют протестующие, в Тбилиси подорожала аренда жилья, что является проблемой для студентов из регионов.Минобразования призвало руководство университетов максимально учесть положение студентов и предоставить им свободные места в студгородках.После начала пандемии коронавируса система образования Грузии перестроилась на новый режим работы. Сначала все учебные заведения работали в онлайн-режиме, однако с улучшением эпидситуации некоторые вузы возобновили работу в аудиториях.Сейчас в Грузии каждый университет сам решает, когда и как вести учебный процесс – в онлайн-режиме, гибридном или очном. Минобразования выразило надежду, что ТГУ максимально учтет требования студентов и примет соответствующее решение.Студенты университета вышли с аналогичным протестом на акцию и 2 мая. С плакатами в руках они собрались во дворе высшего учебного заведения, требуя сохранить гибридную форму обучения, когда часть учащихся из регионов сможет продолжать обучение дистанционно, наряду с очным обучением в аудиториях для студентов, живущих в Тбилиси.Сегодня на семи факультетах ТГУ учатся около 22 тысяч студентов, в том числе иностранных.

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протесты студентов тгу, тбилисский университет, грузия, новости, общество, тбилиси, тбилисский государственный университет