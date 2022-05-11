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Ночь в Доме писателей: Тбилиси присоединится к Международной неделе музеев
Ночь в Доме писателей: Тбилиси присоединится к Международной неделе музеев
В мае в Грузии, как и во всем мире, проводится одно из самых интересных культурных мероприятий - музейная неделя 11.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-11T18:01+0400
2022-05-11T18:01+0400
2022-05-11T18:01+0400
культура
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новости
тбилиси
дом писателей грузии
международный день музеев
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Международная неделя музеев пройдет с 16 по 20 мая в Доме писателей, говорится в сообщении организаторов.Тбилиси вновь присоединится к Международной неделе музеев, в рамках которой гости смогут посетить выставку известного грузинского предпринимателя и мецената Давида Сараджишвили и других писателей.В течение недели будут представлены дополнительные экспонаты в доме Давида и Екатерины, не выставленные в пространстве музея ранее. Гости, интересующиеся историей, не соскучатся, ведь Дом писателей предложит широкий спектр выставок, мероприятий и образовательных программ.Программа мероприятий:18 мая во всем мире отмечают Международный день музеев. Как и во многих странах, в Грузии все музеи в этот день можно посетить бесплатно, а работают они до позднего вечера. Кроме того День Музеев плавно перерос в Музейную неделю, которая по традиции готовит для посетителей много интересных культурно-развлекательных мероприятий, мастер-классов, лекций и семинаров. Вход в музеи во время Международной недели музеев бесплатный.
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культура, грузия, новости, тбилиси, дом писателей грузии, международный день музеев
Ночь в Доме писателей: Тбилиси присоединится к Международной неделе музеев
В мае в Грузии, как и во всем мире, проводится одно из самых интересных культурных мероприятий - музейная неделя
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Международная неделя музеев пройдет с 16 по 20 мая в Доме писателей, говорится в сообщении организаторов.
Тбилиси вновь присоединится к Международной неделе музеев, в рамках которой гости смогут посетить выставку известного грузинского предпринимателя и мецената Давида Сараджишвили и других писателей.
В течение недели будут представлены дополнительные экспонаты в доме Давида и Екатерины, не выставленные в пространстве музея ранее. Гости, интересующиеся историей, не соскучатся, ведь Дом писателей предложит широкий спектр выставок, мероприятий и образовательных программ.
Программа мероприятий:
16 мая, 21:00 – Ночь в Доме писателей;
18 мая, 18:00 - Artist Talk: представление работ и встреча с Давидом Мачавариани;
20:00, лекция Отара Джанелидзе: "Давид Сараджишвили"
19 мая, 21:00 – Ночь в музее: знакомство с экспозицией репрессированных писателей - экскурсия Ираклия Хвадагиани;
20 мая, 18:00 - "Артистичные цветы": открытие выставки Георгия Гагошидзе; 20:00 - вечер поэзии репрессированных писателей - участники: Нино Тархан-Моурави и Ираклий Гоголадзе.
18 мая во всем мире отмечают Международный день музеев. Как и во многих странах, в Грузии все музеи в этот день можно посетить бесплатно, а работают они до позднего вечера.
Кроме того День Музеев плавно перерос в Музейную неделю, которая по традиции готовит для посетителей много интересных культурно-развлекательных мероприятий, мастер-классов, лекций и семинаров. Вход в музеи во время Международной недели музеев бесплатный.