https://sputnik-georgia.ru/20220511/o-zdorove-saakashvili-dolzhny-bolshe-govorit-vrachi-a-ne-politiki--khundadze-266572365.html

О здоровье Саакашвили должны больше говорить врачи, а не политики – Хундадзе

О здоровье Саакашвили должны больше говорить врачи, а не политики – Хундадзе

Депутат оценил отношение властей и представителей политических кругов к вопросу о состоянии здоровья заключенного экс-президента 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T11:18+0400

2022-05-11T11:18+0400

2022-05-11T11:22+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

грузия

рати брегадзе

новости

общество

дмитрий хундадзе

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили будет лучше, если о состоянии его здоровья будут больше говорить врачи, нежели политики, заявил председатель парламентского комитета здравоохранения Дмитрий Хундадзе.Глава Минюста Рати Брегадзе 10 мая предложил Саакашвили перевести его в гражданскую клинику "Вивамеди", где ему проведут обследования и, в случае необходимости, соответствующее лечение. Саакашвили согласился пройти обследование в клинике, однако при определенных условиях.При этом депутат считает, что ультиматумы экс-президента не удивительны."Учитывая состояние его здоровья и даже возможное предположение о дефиците белка, думаю, что лишние посетители нежелательны для пациента. Поэтому давайте доверимся врачам", – отметил Хундадзе.Саакашвили согласен на перевод в клинику "Вивамед" для обследования и прохождения курса лечения в том случае, если к нему постоянно будут пускать членов семьи и личного врача Николоза Кипшидзе, а также врачей из альтернативного центра "Эмпатия".Кроме того, в рабочие часы к Саакашвили, согласно законодательству, должны пускать депутатов парламента и адвокатов.Что касается результатов обследований, диагностики или последующих этапов лечения или факта выздоровления, то они должны определяться на паритетной основе в координации с медиками из центра "Эмпатия", в случае согласия с участием врачей из консилиума, созванного народным защитником.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом в пенитенциарном учреждении и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за границей.

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузия, рати брегадзе, новости, общество, дмитрий хундадзе