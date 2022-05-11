https://sputnik-georgia.ru/20220511/parlament-gruzii-ne-mozhet-reshit-vopros-poruchitelstva-saakashvili--deputat-266577214.html

Парламент Грузии не может решить вопрос поручительства Саакашвили – депутат

Парламент Грузии не может решить вопрос поручительства Саакашвили – депутат

В политкругах обсуждают новую инициативу оппозиционеров - они готовы поручиться за Саакашвили и потребовать перевести его на лечение за рубеж 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T14:20+0400

2022-05-11T14:20+0400

2022-05-11T14:20+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

политика

грузия

новости

тбилисский городской суд

грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Вопрос поручительства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили должен решить суд, а не парламент страны, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.Представители самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", основанной Саакашвили, намерены обратиться к парламенту страны с новой инициативой. Оппозиционные депутаты готовы поручиться за Саакашвили и потребовать перевести его на лечение за рубеж.Что касается общей оценки темы здоровья экс-президента в тюрьме, то, по словам Мдинарадзе, Саакашвили может прислушиваться к советам врачей, и проблема будет решена. "Но в таком случае, вся эта пиар-кампания провалится. Поэтому они этого и не делает", - отметил депутат.О том, что у осужденного нет законной возможности выйти на свободу под поручительство, заявил заместитель Народного защитника Грузии Георгий Бурджанадзе."Что касается поручительства, насколько мне известно, наше законодательство не предусматривает такой возможности… Насколько я знаю, не существует юридической возможности поручительства в отношении осужденного", - сказал Бурджанадзе журналистам.Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Семья и адвокаты Саакашвили настаивают на том, что он находится на грани жизни и смерти и что ему необходимо лечение за рубежом.По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, у Саакашвили катаболическое состояние*. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство - депрессия и анорексия.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Катаболическое состояние - это преобладание в организме процессов распада, окисления и выведения из организма. В таком состоянии мышечную массу и силу можно только потерять. Все попытки добиться их роста безуспешны. В организме человека процессы анаболизма и катаболизма уравновешены.

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, политика, грузия, новости, тбилисский городской суд, грузинская мечта, единое нацдвижение