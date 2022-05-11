https://sputnik-georgia.ru/20220511/pochemu-shveytsarskiy-bank-opozdal-s-perechisleniem-deneg-ivanishvili-266576016.html

Почему швейцарский банк опоздал с перечислением денег Иванишвили?

Почему швейцарский банк опоздал с перечислением денег Иванишвили?

"Грузинская мечта" прокомментировала вопрос опоздания перечисления суммы Иванишвили из швейцарского банка Credit Suisse 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T13:39+0400

2022-05-11T13:39+0400

2022-05-11T14:37+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Попытка оппозиции связать задержку перечисления миллиардеру, основателю правящей партии Грузии Бидзине Иванишвили денег из швейцарского банка Credit Suisse с санкциями является неприемлемой, заявил вице-спикера парламента Арчил Талаквадзе на брифинге.Представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" постоянно критикуют власти Грузии за отказ вводить санкции против России из-за событий на Украине. Кроме того, не раз делались заявления о связях Иванишвили, который уже давно ушел из политики, с Россией. По его словам, представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" не раз обрушались с критикой в адрес послов США и Евросоюза.Талаквадзе напомнил о том, что у Иванишвили было судебное разбирательство с Credit Suisse, которое он выиграл в международном суде. Иванишвили обратился в суд после того, как обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.Что же касается причины задержки перечисления денег, Талаквадзе выразил уверенность, что в ближайшем будущем она будет известна."Иванишвили покинул политику. Он филантроп, свободный человек и гражданин Грузии. Естественно, мы, правительство Грузии, будем обращать особое внимание вопросам, связанным с ним, поскольку он является гражданином Грузии, и имеет много и важных заслуг перед страной. Я уверен все детали, связанные с транзакцией, прояснятся", – отметил Талаквадзе.Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе также откликнулся на данную информацию и отметил, что когда швейцарский банк задерживает перечисление денег в течение месяца, то это вызывает вопросы.Кобахидзе не исключил, что решение швейцарского банка может быть "результатом координации". На вопрос, от кого он видит координацию, он заявил, что из-за политической ответственности не намерен "вдаваться в детали". По его словам, если кто-то хочет вернуть Иванишвили в политику и ввязать страну в войну, то "эти кто-то" плохо его знают.

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бидзина иванишвили, грузия, новости, политика, грузинская мечта, сша, швейцария