https://sputnik-georgia.ru/20220511/pravitelstvo-rf-ozhidaet-rost-rezervnogo-fonda-za-2022-god-266574914.html
Правительство РФ ожидает рост резервного фонда за 2022 год
Правительство РФ ожидает рост резервного фонда за 2022 год
Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения 11.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-11T12:42+0400
2022-05-11T12:42+0400
2022-05-11T12:42+0400
россия
экономика
новости
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0a/265133333_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8f552bd1d9fd03df2c0943154b4f0d94.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. В России резервный фонд правительства возрастет на 791,6 миллиарда рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.Право правительства распоряжаться данными средствами закреплено поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году, утвержденными президентом в начале марта, отмечается в сообщении."Эти полномочия позволяют кабмину быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в экономике", – сообщили в кабмине.Резервный фонд правительства Российской Федерации создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Средства из фонда, как правило, направляются на социально значимые цели."В 2022 году он, в частности, был источником финансирования ежемесячных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет, закупки бесплатных лекарств для больных коронавирусом. Также средства из него выделялись на переобучение безработных", – сказано в сообщении.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0a/265133333_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_701c4fb0b2b2400c672973957b7115ee.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, экономика, новости, правительство россии
Правительство РФ ожидает рост резервного фонда за 2022 год
Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik.
В России резервный фонд правительства возрастет на 791,6 миллиарда рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году, пишет РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу кабмина.
"Резервный фонд правительства увеличится на 791,6 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений. Источник увеличения резервного фонда – дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в 2022 году", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Право правительства распоряжаться данными средствами закреплено поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году, утвержденными президентом в начале марта, отмечается в сообщении.
"Эти полномочия позволяют кабмину быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в экономике", – сообщили в кабмине.
Резервный фонд правительства Российской Федерации создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Средства из фонда, как правило, направляются на социально значимые цели.
"В 2022 году он, в частности, был источником финансирования ежемесячных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет, закупки бесплатных лекарств для больных коронавирусом. Также средства из него выделялись на переобучение безработных", – сказано в сообщении.