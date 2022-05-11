https://sputnik-georgia.ru/20220511/pravitelstvo-rf-ozhidaet-rost-rezervnogo-fonda-za-2022-god-266574914.html

Правительство РФ ожидает рост резервного фонда за 2022 год

Правительство РФ ожидает рост резервного фонда за 2022 год

Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T12:42+0400

2022-05-11T12:42+0400

2022-05-11T12:42+0400

россия

экономика

новости

правительство россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0a/265133333_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8f552bd1d9fd03df2c0943154b4f0d94.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. В России резервный фонд правительства возрастет на 791,6 миллиарда рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.Право правительства распоряжаться данными средствами закреплено поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году, утвержденными президентом в начале марта, отмечается в сообщении."Эти полномочия позволяют кабмину быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в экономике", – сообщили в кабмине.Резервный фонд правительства Российской Федерации создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Средства из фонда, как правило, направляются на социально значимые цели."В 2022 году он, в частности, был источником финансирования ежемесячных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет, закупки бесплатных лекарств для больных коронавирусом. Также средства из него выделялись на переобучение безработных", – сказано в сообщении.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, экономика, новости, правительство россии