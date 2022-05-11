https://sputnik-georgia.ru/20220511/prigovor-gendirektoru-oppozitsionnogo-glavnogo-kanala-gruzii-ozvuchat-v-blizhayshie-dni-266585239.html

Приговор гендиректору оппозиционного ТВ "Мтавари архи" Грузии озвучат в ближайшие дни

Приговор гендиректору оппозиционного ТВ "Мтавари архи" Грузии озвучат в ближайшие дни

Сам Гварамия не признает своей вины и считает себя политическим заключенным 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T20:01+0400

2022-05-11T20:01+0400

2022-05-11T21:04+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Судья Лаша Чхиквадзе озвучит приговор по делу о растрате средств телекомпании "Рустави 2" в ближайшие дни, главный фигурант дела - гендиректор и основатель главного оппозиционного телеканала Грузии "Мтавари архи" Ника Гварамия.Гварамия, который занимал пост гендиректора "Рустави 2" до июля 2019 года, обвиняют в злоупотреблении полномочиями, растрате имущественных прав "Рустави 2" в крупном размере, в коммерческом подкупе, а также в изготовлении и использовании поддельных официальных документов, что повлекло за собой серьезный ущерб сразу по нескольким эпизодам. Приговора он ждет на свободе, выплатив залог.В своем заключительном слове Ника Гварамия обратился, в первую очередь, к судье Чхиквадзе. По его словам, он готов взять на себя вину за несуществующее преступление, так как, если кого-то нужно посадить, то лучше, чтобы это был он - Гварамия.В своем слове он обратился к членам семьи и команде телеканала "Мтавари архи", которую назвал - "второй семьей"."Здесь моя вторая семья, телевидение, которое я создал не то что с нуля, а с минусов", - сказал Гварамия.По словам Гварамия, для него в жизни важны две вещи - добросовестность и порядочность, а основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили уже во второй раз обвиняет его в финансовой недобросовестности.Как и на предыдущих процессах, виновным в том, что он оказался на скамье подсудимых, Гварамия считает Иванишвили.Гварамия подчеркнул, что если его не приговорят к заключению, а лишь штрафу, это лишит его адвокатской деятельности, лишит его свободы и будущего.По словам основателя телеканала "Мтавари", он давно решил для себя, что посвятит жизнь тому, чтобы "огорчать Бидзину Иванишвили".Гварамия также строго-настрого попросил близких не просить помиловать его "так называемого президента Саломе Зурабишвили".В чем обвиняется ГварамияПрокуратура утверждает, что Гварамия в ущерб интересам "Рустави 2" создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли.Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала. В тот год телеканал "Рустави 2" понес ущерб в 7,4 миллиона лари, а доход "Интер медиа плюс" составил 8,7 миллиона лари.Обвинения по этому эпизоду также предъявлены бывшему финансовому директору рейтингового телеканала "Рустави 2" Кахаберу Дамения и Зурабу Иашвили, директору компании "Интер медиа плюс", которая имела право на размещение рекламы на телеканале.Второй эпизод обвинений Гварамия касается покупки дорогого автомобиля.Прокуратура утверждает, что в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2". Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании.Помимо этого бартера, Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".

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грузия, новости, политика, ника гварамия, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили