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Цветы у монумента Освободителям в Риге отстояли. Хроника противостояния – видео

Цветы у монумента Освободителям в Риге отстояли. Хроника противостояния – видео

Цветы у монумента Освободителям в Риге отстояли. Читайте в новости хронику противостояния в столице Латвии и смотрите видео Sputnik с места события 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T14:27+0400

2022-05-11T14:27+0400

2022-05-11T14:38+0400

видео

мультимедиа

9 мая

день победы

праздник 9 мая 2022

рига

латвия

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Утром 10 мая, по приказу главы МВД Латвии, трактор сгреб и выбросил, принесенные рижанами 9 Мая к монументу Освободителям Риги, цветы. Затем весь день рижане приносили цветы снова, к вечеру выложили 77 рядов цветов в честь 77-й годовщины Победы и зажгли поминальные свечи.Вечером к памятнику согнали силы полиции, включая спецназ. Вначале они не давали возлагать цветы и зажигать свечи, потом стали оттеснять людей от памятника. Задерживали всех, кто громко выражал свое мнение. Было несколько провокаций. К ночи полиция оцепление сняла, остались только патрульные от Госполиции и добровольцы со стороны жителей города, назвавшие себя "Ночным патрулем". Утром 11 мая трактор уже никто не пригнал. Рижане, возложившие еще больше цветов, чем 9 Мая, и "Ночной патруль" со своей задачей справились.Позже стало известно, что полиция перекроет доступ к памятнику. Представители властей Латвии обвинили главу МВД страны в "расколе общества".

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