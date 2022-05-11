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Ушел из жизни известный пианист-виртуоз Александр Торадзе

Ушел из жизни известный пианист-виртуоз Александр Торадзе

Торадзе по праву считался одним из самых виртуозных исполнителей, игравщих в романтической традиции 11.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Ушел из жизни всемирно признанный музыкант-виртуоз романтической музыкальной традиции Александр Торадзе – 30-го мая ему исполнилось бы 70 лет.У Торадзе была блестящая карьера. Он выступал с ведущими оркестрами Северной Америки, а также с Филармоническим оркестром Би-би-си, Берлинским филармоническим, Израильским филармоническим оркестрами, Филармоническим оркестром Ла Скала, Лондонским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Национальным оркестром Франции и многими другими.В его роскошной фестивальной биографии можно перечислить "Променадные концерты" Би-Би-Си, фестивали "Голливуд-боул" и "Белые ночи Санкт-Петербурга".Внушительная дискография Александра записана такими крупнейшими компаниями, как "EMI/Angel", "Philips" и "Pan". Одним из самых знаменитых дисков является запись полного собрания концертов Прокофьева с Оркестром Государственного академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова (переименованного впоследствии в Оркестр Мариинского театра) под руководством Валерия Гергиева.Александ Торадзе родом из Тбилиси, окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского, где впоследствии и преподавал. В 1983 году он переехал в США и был назначен в 1991 году заместителем знаменитого профессора фортепиано Мартина Эндоуэда в Университете Индианы Саут-Бенд.Торадзе основал фортепианный коллектив "Toradze Piano Studio", получивший высокие оценки критиков за гастрольную деятельность в Европе и США с сольными концертами и концертами камерной музыки.

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культура, новости, грузия, тбилиси, сша, би-би-си, пианисты, кто ушел из жизни в 2022 году?