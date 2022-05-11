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В апреле в Грузии выявили 13 незаконных лесопилок
В апреле в Грузии выявили 13 незаконных лесопилок
Незарегистрированные лесопилки зафиксированы во многих городах и селах страны 11.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-11T14:59+0400
2022-05-11T14:59+0400
2022-05-11T15:05+0400
вырубка лесов
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору за окружающей средой в апреле выявили в Грузии 13 незарегистрированных лесопилок, говорится в пресс-релизе ведомства.Незарегистрированные лесопилки обнаружены в Имерети, Гурии, Шида Картли и Самегрело, на приусадебных участках или же в специально устроенных зданиях.Семь незаконных лесопилок обнаружено в городах Зестафони, Цхалтубо, Чиатура, Сачхере и Харагаули. В селе Бослеви Зестафонского района у местного жителя на территории лесопилки нашли четыре единицы круглого бревна каштана, а в Цхалтубо – один кубический метр досок и три единицы бревна.В селе Гезрули Чиатурского района специалисты выявили одну единицу бревна каштана и 0,2 кубических метра доски, в Сурами и Хашури – две незаконные лесопилки. В Сурами у гражданина на территории лесопилки было найдено две единицы бревна каштана, а в селе Али, также на территории лесопилки – бревно ольхи.В регионе Самегрело - Земо Сванети выявили две незарегистрированные лесопилки. В селе Лесичине района Чхороцку и селе Нахунао Мартвильского района циркулярные пилы у граждан были размещены во дворах домов. В селе Нахунао на территории лесопилки у гражданина выявили четыре единицы ольхи и одно бревно акации, а также один кубический метр досок из ольхи.В Чохатаурском районе инспекторы нашли одну незарегистрированную ленточную пилораму. Ее же зафиксировали и в Тбилиси, в частности, в Глданском районе (окраина столицы).Исходя из того, что данные факты содержат признаки уголовного преступления, материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства.
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вырубка лесов, новости, общество, грузия
В апреле в Грузии выявили 13 незаконных лесопилок
14:59 11.05.2022 (обновлено: 15:05 11.05.2022)
Незарегистрированные лесопилки зафиксированы во многих городах и селах страны
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору за окружающей средой в апреле выявили в Грузии 13 незарегистрированных лесопилок, говорится в пресс-релизе ведомства.
Незарегистрированные лесопилки обнаружены в Имерети, Гурии, Шида Картли и Самегрело, на приусадебных участках или же в специально устроенных зданиях.
Семь незаконных лесопилок обнаружено в городах Зестафони, Цхалтубо, Чиатура, Сачхере и Харагаули. В селе Бослеви Зестафонского района у местного жителя на территории лесопилки нашли четыре единицы круглого бревна каштана, а в Цхалтубо – один кубический метр досок и три единицы бревна.
В селе Гезрули Чиатурского района специалисты выявили одну единицу бревна каштана и 0,2 кубических метра доски, в Сурами и Хашури – две незаконные лесопилки. В Сурами у гражданина на территории лесопилки было найдено две единицы бревна каштана, а в селе Али, также на территории лесопилки – бревно ольхи.
В регионе Самегрело - Земо Сванети выявили две незарегистрированные лесопилки. В селе Лесичине района Чхороцку и селе Нахунао Мартвильского района циркулярные пилы у граждан были размещены во дворах домов. В селе Нахунао на территории лесопилки у гражданина выявили четыре единицы ольхи и одно бревно акации, а также один кубический метр досок из ольхи.
В Чохатаурском районе инспекторы нашли одну незарегистрированную ленточную пилораму. Ее же зафиксировали и в Тбилиси, в частности, в Глданском районе (окраина столицы).
Исходя из того, что данные факты содержат признаки уголовного преступления, материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства.