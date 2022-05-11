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В Грузии открыли монумент "Вояджера" NASA
В Грузии открыли монумент "Вояджера" NASA
"Вояджер-1" был запущен 5 сентября 1977 года с задачей исследования внешних планет - Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна 11.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-11T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Монумент "Вояджера" NASA и грузинской песне "Чакруло" открыли на территории курорта "Биоли" в Коджори (недалеко от Тбилиси).Грузинское многоголосие признано ЮНЕСКО шедевром мировой полифонии. NASA отправило в космос грузинскую песню "Чакруло" как образец музыкальных способностей человечества.Автор монумента заслуженный художник Грузии, скульптор, сценограф, живописец, Зарубежный почетный член Российской академии художеств Мураз Мурванидзе.В церемонии открытии монумента приняли участие грузинские политики, а также представители дипмиссий и международных организаций, среди которых посол США в Грузии Келли Дегнан."Посол Дегнан приняла участие в открытии монумента, созданного грузинским скульптором Муразом Мурванидзе, который посвящен этому историческому событию и символизирует безграничность человеческого воображения, силу души и человечность", - сообщает посольство США в Грузии.Согласно информации из открытых источников, всего было создано и отправлено в космос в 1977 году два аппарата серии "Вояджер": "Вояджер-1" и "Вояджер-2". Аппараты были созданы в Лаборатории реактивного движения NASA."Вояджер-1" был запущен 5 сентября 1977 года с задачей исследования внешних планет - Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, то есть газовых гигантов и их многочисленных спутников. Идентичный по конструкции "Вояджер-2" был выведен на орбиту 20 августа 1978 года.Проект считается одним из самых успешных и результативных в истории межпланетных исследований — оба "Вояджера" впервые передали качественные снимки Юпитера и Сатурна, а "Вояджер-2" впервые достиг Урана и Нептуна."Вояджеры" стали третьим и четвертым космическими аппаратами, план полета которых предусматривал вылет за пределы Солнечной системы (первыми двумя были "Пионер-10" и "Пионер-11"). Первым в истории аппаратом, достигшим границ гелиосферы и вышедшим за ее пределы, стал "Вояджер-1".
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наса, грузия, новости, культура, сша, nasa, юнеско, арчил талаквадзе
В Грузии открыли монумент "Вояджера" NASA
20:02 11.05.2022 (обновлено: 12:25 12.05.2022)
"Вояджер-1" был запущен 5 сентября 1977 года с задачей исследования внешних планет - Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Монумент "Вояджера" NASA и грузинской песне "Чакруло" открыли на территории курорта "Биоли" в Коджори (недалеко от Тбилиси).
Грузинское многоголосие признано ЮНЕСКО шедевром мировой полифонии. NASA отправило в космос грузинскую песню "Чакруло" как образец музыкальных способностей человечества.
"Мы гордимся тем, что признанная ЮНЕСКО грузинская полифоническая песня "Чакруло", наряду с другими шедеврами, была запущена в открытый космос на корабле NASA "Вояджер" десятилетия назад", - заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Автор монумента заслуженный художник Грузии, скульптор, сценограф, живописец, Зарубежный почетный член Российской академии художеств Мураз Мурванидзе.
В церемонии открытии монумента приняли участие грузинские политики, а также представители дипмиссий и международных организаций, среди которых посол США в Грузии Келли Дегнан.
"Посол Дегнан приняла участие в открытии монумента, созданного грузинским скульптором Муразом Мурванидзе, который посвящен этому историческому событию и символизирует безграничность человеческого воображения, силу души и человечность", - сообщает посольство США в Грузии.
Согласно информации из открытых источников, всего было создано и отправлено в космос в 1977 году два аппарата серии "Вояджер": "Вояджер-1" и "Вояджер-2". Аппараты были созданы в Лаборатории реактивного движения NASA.
"Вояджер-1" был запущен 5 сентября 1977 года с задачей исследования внешних планет - Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, то есть газовых гигантов и их многочисленных спутников. Идентичный по конструкции "Вояджер-2" был выведен на орбиту 20 августа 1978 года.
Проект считается одним из самых успешных и результативных в истории межпланетных исследований — оба "Вояджера" впервые передали качественные снимки Юпитера и Сатурна, а "Вояджер-2" впервые достиг Урана и Нептуна.
"Вояджеры" стали третьим и четвертым космическими аппаратами, план полета которых предусматривал вылет за пределы Солнечной системы (первыми двумя были "Пионер-10" и "Пионер-11"). Первым в истории аппаратом, достигшим границ гелиосферы и вышедшим за ее пределы, стал "Вояджер-1".