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В Калининграде предотвратили крупный теракт в канун Дня Победы - видео
В Калининграде предотвратили крупный теракт в канун Дня Победы - видео
В Калининграде задержан сторонник запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"*, готовивший теракт ко Дню Победы в отношении российских... 11.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-11T12:35+0400
2022-05-11T12:35+0400
2022-05-11T12:35+0400
видео
мультимедиа
россия
теракт
борьба с терроризмом
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По данным следствия, задержанный является гражданином РФ, после совершения теракта он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против России.Дома у задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатки.Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Москве сторонников неонацистской группировки "Маньяки Культ Убийства" (М.К.У.)*, готовивших теракты ко Дню Победы. Они выполняли задание по подготовке и совершению терактов в России, которое им дал лидер группировки Егор Краснов. *экстремистская организация, запрещена в России.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, теракт, борьба с терроризмом, видео
В Калининграде предотвратили крупный теракт в канун Дня Победы - видео
В Калининграде задержан сторонник запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"*, готовивший теракт ко Дню Победы в отношении российских военнослужащих. Смотрите в видео кадры оперативной съемки.
По данным следствия, задержанный является гражданином РФ, после совершения теракта он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против России.
Дома у задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатки.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Москве сторонников неонацистской группировки "Маньяки Культ Убийства" (М.К.У.)*, готовивших теракты ко Дню Победы. Они выполняли задание по подготовке и совершению терактов в России, которое им дал лидер группировки Егор Краснов.
*экстремистская организация, запрещена в России.