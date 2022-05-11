https://sputnik-georgia.ru/20220511/v-kaliningrade-predotvratili-krupnyy-terakt-v-kanun-dnya-pobedy---video-266575203.html

В Калининграде предотвратили крупный теракт в канун Дня Победы - видео

В Калининграде предотвратили крупный теракт в канун Дня Победы - видео

В Калининграде задержан сторонник запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"*, готовивший теракт ко Дню Победы в отношении российских... 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T12:35+0400

2022-05-11T12:35+0400

2022-05-11T12:35+0400

видео

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россия

теракт

борьба с терроризмом

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По данным следствия, задержанный является гражданином РФ, после совершения теракта он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против России.Дома у задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатки.Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Москве сторонников неонацистской группировки "Маньяки Культ Убийства" (М.К.У.)*, готовивших теракты ко Дню Победы. Они выполняли задание по подготовке и совершению терактов в России, которое им дал лидер группировки Егор Краснов. *экстремистская организация, запрещена в России.

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видео, мультимедиа, россия, теракт, борьба с терроризмом, видео