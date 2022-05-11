https://sputnik-georgia.ru/20220511/v-telavi-proydet-vystavka-retroavtomobiley-266579921.html
В Телави пройдет выставка ретроавтомобилей
В Телави пройдет выставка ретроавтомобилей
Организаторы мероприятия решили подарить городу Телави и его жителям незабываемое зрелище 11.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-11T16:01+0400
2022-05-11T16:01+0400
2022-05-11T16:01+0400
телави
выставка
автомобили
грузия
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Выставка классических ретроавтомобилей пройдет в городе Телави (Кахети) 22 мая, говорится в сообщении организаторов.Автомобильную экспозицию можно будет не только посетить, но и принять в ней участие. Участвовать сможет любой, чей автомобиль старше 30 лет.Из Тбилиси 22 мая участники мероприятия отправятся колонной в Телави. Заинтересованные лица должны связаться по телефону +995 558451001 или через соцсеть. Необходима предварительная регистрация.Организатор выставки - Грузинская ассоциация исторических транспортных средств. Начало мероприятия в 13:00.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
телави, выставка, автомобили, грузия, новости, культура
В Телави пройдет выставка ретроавтомобилей
Организаторы мероприятия решили подарить городу Телави и его жителям незабываемое зрелище
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Выставка классических ретроавтомобилей пройдет в городе Телави (Кахети) 22 мая, говорится в сообщении организаторов.
Автомобильную экспозицию можно будет не только посетить, но и принять в ней участие. Участвовать сможет любой, чей автомобиль старше 30 лет.
"Мы хотим провести наше первое мероприятие как неделю автоклассики и дружбы, чтобы подарить городу Телави и его жителям красивое и незабываемое событие", - сообщают организаторы.
Из Тбилиси 22 мая участники мероприятия отправятся колонной в Телави. Заинтересованные лица должны связаться по телефону +995 558451001 или через соцсеть. Необходима предварительная регистрация.
Организатор выставки - Грузинская ассоциация исторических транспортных средств. Начало мероприятия в 13:00.