https://sputnik-georgia.ru/20220511/v-telavi-proydet-vystavka-retroavtomobiley-266579921.html

В Телави пройдет выставка ретроавтомобилей

В Телави пройдет выставка ретроавтомобилей

Организаторы мероприятия решили подарить городу Телави и его жителям незабываемое зрелище 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T16:01+0400

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телави

выставка

автомобили

грузия

новости

культура

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Выставка классических ретроавтомобилей пройдет в городе Телави (Кахети) 22 мая, говорится в сообщении организаторов.Автомобильную экспозицию можно будет не только посетить, но и принять в ней участие. Участвовать сможет любой, чей автомобиль старше 30 лет.Из Тбилиси 22 мая участники мероприятия отправятся колонной в Телави. Заинтересованные лица должны связаться по телефону +995 558451001 или через соцсеть. Необходима предварительная регистрация.Организатор выставки - Грузинская ассоциация исторических транспортных средств. Начало мероприятия в 13:00.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

телави, выставка, автомобили, грузия, новости, культура