https://sputnik-georgia.ru/20220511/zabil-do-smerti-zhitelya-tbilisi-prigovorili-k-15-godam-tyurmy-za-ubiystvo-zheny-266586747.html
Забил до смерти: жителя Тбилиси приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство жены
Забил до смерти: жителя Тбилиси приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство жены
Обвиняемый пытался инсценировать гибель супруги от отравления угарным газом 11.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-11T21:02+0400
2022-05-11T21:02+0400
2022-05-11T21:02+0400
происшествия
грузия
новости
семейное насилие
убийство
тбилиси
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд в среду приговорил жителя столицы к 15 годам тюрьмы за убийство жены, которое произошло осенью прошлого года.В суде было доказано, что 5 ноября 2021 года в Тбилиси обвиняемый умышленно нанес удары по голове своей супруге. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый прибрался на месте убийства, затем открыл газовую трубу и инсценировал смерть жены от утечки бытового газа.Суд признал подсудимого виновным в умышленном убийстве, совершенном в отношении члена семьи.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, семейное насилие, убийство, тбилиси, тбилисский городской суд
Забил до смерти: жителя Тбилиси приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство жены
Обвиняемый пытался инсценировать гибель супруги от отравления угарным газом
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд в среду приговорил жителя столицы к 15 годам тюрьмы за убийство жены, которое произошло осенью прошлого года.
В суде было доказано, что 5 ноября 2021 года в Тбилиси обвиняемый умышленно нанес удары по голове своей супруге. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый прибрался на месте убийства, затем открыл газовую трубу и инсценировал смерть жены от утечки бытового газа.
Суд признал подсудимого виновным в умышленном убийстве, совершенном в отношении члена семьи.