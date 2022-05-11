https://sputnik-georgia.ru/20220511/zabil-do-smerti-zhitelya-tbilisi-prigovorili-k-15-godam-tyurmy-za-ubiystvo-zheny-266586747.html

Забил до смерти: жителя Тбилиси приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство жены

Забил до смерти: жителя Тбилиси приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство жены

Обвиняемый пытался инсценировать гибель супруги от отравления угарным газом 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T21:02+0400

2022-05-11T21:02+0400

2022-05-11T21:02+0400

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тбилиси

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд в среду приговорил жителя столицы к 15 годам тюрьмы за убийство жены, которое произошло осенью прошлого года.В суде было доказано, что 5 ноября 2021 года в Тбилиси обвиняемый умышленно нанес удары по голове своей супруге. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый прибрался на месте убийства, затем открыл газовую трубу и инсценировал смерть жены от утечки бытового газа.Суд признал подсудимого виновным в умышленном убийстве, совершенном в отношении члена семьи.

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происшествия, грузия, новости, семейное насилие, убийство, тбилиси, тбилисский городской суд