https://sputnik-georgia.ru/20220512/batumi-primet-mezhdunarodnuyu-turisticheskuyu-vystavku-expo-batumi-travel-2022-266587613.html

Батуми примет Международную туристическую выставку Expo Batumi Travel 2022

Батуми примет Международную туристическую выставку Expo Batumi Travel 2022

На 13-й по счету выставке ожидается участие 80 компаний 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T16:31+0400

2022-05-12T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Несколько десятков международных и грузинских компаний соберутся на выставку туризма и гостиничного оснащения Expo Batumi Travel 2022, которая пройдет на Черноморском побережье Грузии с 13-15 мая, сообщает Национальная администрация туризма.По словам организаторов, всего на 13-й по счету выставке ожидается участие 80 компаний - это туристические компании, отели, поставщики гостиничного оборудования, представители оздоровительных центров, развлекательных заведений, туроператоры и страховые компании.Expo Batumi Travel позволит участникам выставки предложить свои товары и услуги посетителям, а также объединит представителей туристической отрасли в одном пространстве. Компании смогут обменяться информацией о новых услугах, найти деловые контакты и продолжить деловые отношения в будущем.Организатором выставки Expo Batumi Travel 2022 является компания Geonet Expo.Мероприятие проходит при поддержке правительства Аджарской АР, Национальной администрации туризма Грузии, министерства культуры и туризма Турции, Ассоциации турецких туристических компаний (TURSAB), департамента туризма и курортов Аджарии, мэрии Батуми, торгово-промышленной палаты Грузии, Ассоциации предпринимателей Грузии и Турции (GÜRTİAD), Бизнес ассоциации Грузии (BAG).С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.С 2021 году началось активное восстановление туристической сферы – в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные восстановлены на 31%.Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.

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туризм, грузия, новости, батуми, турция, аджария