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Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны 17 человек
Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны 17 человек
В регионе Кахети полицейские изъяли 1 килограмм героина 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T07:31+0400
2022-05-12T07:31+0400
2022-05-12T07:31+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузинские полицейские за последнее время задержали 17 человек за различные наркопреступления, сообщил директор департамента центральной криминальной полиции Мамука Челидзе.По информации МВД Грузии, в незаконном приобретении-хранении и реализации наркотиков обвиняются 10 задержанных, их них двое были ранее судимы, а еще двое являются иностранными гражданами.Также четверо задержанных обвиняются в незаконном приобретении-хранении и в попытке реализации наркотиков в особо крупном размере. Из них один был ранее судим, а двое – иностранцы.Еще трое задержанных, один из которых был ранее судим, обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотиков.Задержания были произведены в разное время в Тбилиси, Кутаиси, Аджарии и Кахети.Во время личного обыска и квартир задержанных в качестве вещественного доказательства полиция изъяла разные наркотические средства, в том числе 2945 таблеток трамадола и 2586 таблеток метадона. А самую крупную партию наркотиков – 1 килограмм героина - изъяли в регионе Кахети.Полиция также изъяла пистолеты, гранату, патроны и обоймы.Задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное лишение свободы.
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грузия, новости, происшествия, кахети, тбилиси, кутаиси
Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны 17 человек
В регионе Кахети полицейские изъяли 1 килограмм героина
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузинские полицейские за последнее время задержали 17 человек за различные наркопреступления, сообщил директор департамента центральной криминальной полиции Мамука Челидзе.
По информации
МВД Грузии, в незаконном приобретении-хранении и реализации наркотиков обвиняются 10 задержанных, их них двое были ранее судимы, а еще двое являются иностранными гражданами.
Также четверо задержанных обвиняются в незаконном приобретении-хранении и в попытке реализации наркотиков в особо крупном размере. Из них один был ранее судим, а двое – иностранцы.
Еще трое задержанных, один из которых был ранее судим, обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
Задержания были произведены в разное время в Тбилиси, Кутаиси, Аджарии и Кахети.
Во время личного обыска и квартир задержанных в качестве вещественного доказательства полиция изъяла разные наркотические средства, в том числе 2945 таблеток трамадола и 2586 таблеток метадона. А самую крупную партию наркотиков – 1 килограмм героина - изъяли в регионе Кахети.
Полиция также изъяла пистолеты, гранату, патроны и обоймы.
Задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное лишение свободы.