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Бюджетные медикаменты из Турции приобрели более ста тысяч граждан Грузии
Бюджетные медикаменты из Турции приобрели более ста тысяч граждан Грузии
Жители Грузии сэкономили порядка 35 миллионов лари за два месяца 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T07:01+0400
2022-05-12T07:01+0400
2022-05-12T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. В марте и апреле 2022 года более ста тысяч граждан Грузии купили бюджетные лекарства, импортируемые из Турции, сообщил глава здравоохранения страны Зураб Азарашвили.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января после подписания соответствующего постановления правительства. В результате цены на лекарства сократились до 80%.Как отметил Азарашвили, на данный момент список лекарств, импортируемых из Турции, превысил 400 наименований, и данное число растет с каждым днем.Министр здравоохранения также обратил внимание на качество медикаментов, импортируемых из Турции. Он рассказал, что перед началом реформы побывал вместе со специалистами в Турции и провел встречи с крупнейшими фармацевтическими компаниями."Качество медикаментов на фармацевтическом рынке Грузии является нашим главнейшим приоритетом. Исходя из этого приоритета, все местные производители обязаны перейти на производственную практику - GMP-стандарт", - подчеркнул Азарашвили.С 1 января 2022 года в Грузии соблюдать GMP (хорошая производственная практика) и GDP (хорошая дистрибьюторская практика) стандарты обязали местные фармкомпании. Власти рассчитывают на то, что это улучшит качество производимых в Грузии медикаментов и увеличит экспортный потенциал страны.Внедрением GMP/GDP Грузия переходит на стандарты Евросоюза по контролю качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC/S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов.Переход на GMP стандарт планировался с 2016 года, однако по просьбе фармучреждений данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года.
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грузия, новости, экономика, турция, здравоохранение в грузии, аптека
Бюджетные медикаменты из Турции приобрели более ста тысяч граждан Грузии
Жители Грузии сэкономили порядка 35 миллионов лари за два месяца
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. В марте и апреле 2022 года более ста тысяч граждан Грузии купили бюджетные лекарства, импортируемые из Турции, сообщил глава здравоохранения страны Зураб Азарашвили.
Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января после подписания соответствующего постановления правительства. В результате цены на лекарства сократились до 80%.
Как отметил Азарашвили, на данный момент список лекарств, импортируемых из Турции, превысил 400 наименований, и данное число растет с каждым днем.
"По старым ценам, вместо 50 миллионов лари (порядка 16,5 миллиона долларов) наши граждане заплатили около 15 миллионов (порядка 5 миллионов долларов). Соответственно, только за эти два месяца у нас налицо значительная экономия", - заявил Азарашвили.
Министр здравоохранения также обратил внимание на качество медикаментов, импортируемых из Турции. Он рассказал, что перед началом реформы побывал вместе со специалистами в Турции и провел встречи с крупнейшими фармацевтическими компаниями.
"Качество медикаментов на фармацевтическом рынке Грузии является нашим главнейшим приоритетом. Исходя из этого приоритета, все местные производители обязаны перейти на производственную практику - GMP-стандарт", - подчеркнул Азарашвили.
С 1 января 2022 года в Грузии соблюдать GMP (хорошая производственная практика) и GDP (хорошая дистрибьюторская практика) стандарты обязали местные фармкомпании. Власти рассчитывают на то, что это улучшит качество производимых в Грузии медикаментов и увеличит экспортный потенциал страны.
Внедрением GMP/GDP Грузия переходит на стандарты Евросоюза по контролю качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC/S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов.
Переход на GMP стандарт планировался с 2016 года, однако по просьбе фармучреждений данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года.