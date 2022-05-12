https://sputnik-georgia.ru/20220512/byudzhetnye-medikamenty-iz-turtsii-priobreli-bolee-sta-tysyach-grazhdan-gruzii-266587789.html

Бюджетные медикаменты из Турции приобрели более ста тысяч граждан Грузии

Бюджетные медикаменты из Турции приобрели более ста тысяч граждан Грузии

Жители Грузии сэкономили порядка 35 миллионов лари за два месяца 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T07:01+0400

2022-05-12T07:01+0400

2022-05-12T07:01+0400

грузия

новости

экономика

турция

здравоохранение в грузии

аптека

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1d/252450819_0:96:1921:1176_1920x0_80_0_0_a8911d878d9656530802158b7518f8c5.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. В марте и апреле 2022 года более ста тысяч граждан Грузии купили бюджетные лекарства, импортируемые из Турции, сообщил глава здравоохранения страны Зураб Азарашвили.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января после подписания соответствующего постановления правительства. В результате цены на лекарства сократились до 80%.Как отметил Азарашвили, на данный момент список лекарств, импортируемых из Турции, превысил 400 наименований, и данное число растет с каждым днем.Министр здравоохранения также обратил внимание на качество медикаментов, импортируемых из Турции. Он рассказал, что перед началом реформы побывал вместе со специалистами в Турции и провел встречи с крупнейшими фармацевтическими компаниями."Качество медикаментов на фармацевтическом рынке Грузии является нашим главнейшим приоритетом. Исходя из этого приоритета, все местные производители обязаны перейти на производственную практику - GMP-стандарт", - подчеркнул Азарашвили.С 1 января 2022 года в Грузии соблюдать GMP (хорошая производственная практика) и GDP (хорошая дистрибьюторская практика) стандарты обязали местные фармкомпании. Власти рассчитывают на то, что это улучшит качество производимых в Грузии медикаментов и увеличит экспортный потенциал страны.Внедрением GMP/GDP Грузия переходит на стандарты Евросоюза по контролю качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC/S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов.Переход на GMP стандарт планировался с 2016 года, однако по просьбе фармучреждений данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года.

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, турция, здравоохранение в грузии, аптека