https://sputnik-georgia.ru/20220512/delegatsiya-fiba-otsenit-gotovnost-gruzii-prinyat-evrobasket-2022-266609611.html
Делегация FIBA оценит готовность Грузии принять Евробаскет 2022
Делегация FIBA оценит готовность Грузии принять Евробаскет 2022
Евробаскет-2022 пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года сразу в четырех странах - Чехии, Грузии, Германии и Италии 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T21:32+0400
2022-05-12T21:32+0400
2022-05-12T21:32+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Исполнительный директор Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) Камил Новак оценил прогресс в строительстве нового мультифункционального Дворца спорта в Тбилиси, достигнутый за последний год, об этом он заявил журналистам во время осмотра спортивного комплекса.Евробаскет-2022 пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года сразу в четырех странах - Чехии, Грузии, Германии и Италии. После жеребьевки финальной части ЧЕ сборная Грузии попала в группу А. Ее соперниками стали: Испания, Турция, Россия, Бельгия и Болгария.Новак в числе делегации FIBA из 15 человек прибыл в Грузию, чтобы оценить готовность столицы принять самый важный баскетбольный турнир континента Евробаскет 2022.Исполнительный директор FIBA выразил надежду, что последний этап строительства Дворца спорта завершится к июлю и Тбилиси сможет принять отборочный матч чемпионата Мира-2023.Во время визита в Тбилиси делегацию FIBA сопровождают заместители министра культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Сосо Гиоргадзе и Иосеб Багатурия, а также президент Федерации баскетбола Грузии Виктор Саникидзе и генеральный секретарь Федерации Георгий Картвелишвили.Нацбанк Грузии выпустит памятную монету к Евробаскету-2022 >>Президент Федерации баскетбола Грузии Виктор Саникидзе подчеркнул, что работы находятся на последней стадии, возможно, к концу месяца все будет готово к отборочному матчу чемпионата мира.Строительные работы мультифункицонального спортивного комплеска стали вести более активно после 26 января, когда министр спорта Тея Цулукиани провела первое рабочее совещание в Многофункциональном дворце спорта и на месте ознакомилась с работами. После этого отчеты о ходе работ раз в неделю направлялись в Международную федерацию баскетбола.К концу строительных работ во Дворце спорта будет три зала, соответствующих международным стандартам, что позволит принимать важные международные турниры по разным видам спорта.
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спорт, грузия, новости, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, фиба
Делегация FIBA оценит готовность Грузии принять Евробаскет 2022
Евробаскет-2022 пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года сразу в четырех странах - Чехии, Грузии, Германии и Италии
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Исполнительный директор Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) Камил Новак оценил прогресс в строительстве нового мультифункционального Дворца спорта в Тбилиси, достигнутый за последний год, об этом он заявил журналистам во время осмотра спортивного комплекса.
Евробаскет-2022 пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года сразу в четырех странах - Чехии, Грузии, Германии и Италии. После жеребьевки финальной части ЧЕ сборная Грузии попала в группу А. Ее соперниками стали: Испания, Турция, Россия, Бельгия и Болгария.
"Начну с того, что в последний раз я был здесь в начале декабря 2021 года, и я впечатлен увиденным прогрессом. Мало того, что любая конструкция арены — это большое дело, мы также прекрасно понимаем, что переживаем поистине уникальный постпандемический период, который является уникальным в истории", - сказал Новак.
Новак в числе делегации FIBA из 15 человек прибыл в Грузию, чтобы оценить готовность столицы принять самый важный баскетбольный турнир континента Евробаскет 2022.
Исполнительный директор FIBA выразил надежду, что последний этап строительства Дворца спорта завершится к июлю и Тбилиси сможет принять отборочный матч чемпионата Мира-2023.
Во время визита в Тбилиси делегацию FIBA сопровождают заместители министра культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Сосо Гиоргадзе и Иосеб Багатурия, а также президент Федерации баскетбола Грузии Виктор Саникидзе и генеральный секретарь Федерации Георгий Картвелишвили.
Президент Федерации баскетбола Грузии Виктор Саникидзе подчеркнул, что работы находятся на последней стадии, возможно, к концу месяца все будет готово к отборочному матчу чемпионата мира.
Строительные работы мультифункицонального спортивного комплеска стали вести более активно после 26 января, когда министр спорта Тея Цулукиани провела первое рабочее совещание в Многофункциональном дворце спорта и на месте ознакомилась с работами. После этого отчеты о ходе работ раз в неделю направлялись в Международную федерацию баскетбола.
К концу строительных работ во Дворце спорта будет три зала, соответствующих международным стандартам, что позволит принимать важные международные турниры по разным видам спорта.