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До 40 тысяч мелких землевладельцев Грузии получили помощь от государства
До 40 тысяч мелких землевладельцев Грузии получили помощь от государства
Поэтапно участников программы будут обслуживать более 500 торговых объектов 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T11:45+0400
2022-05-12T11:45+0400
2022-05-12T11:45+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Агробаллы в рамках государственной программы "Поддержка владельцев землей сельскохозяйственного назначения" начислены до 40 тысячам фермеров, сообщает Министерство окружающей среды и сельского хозяйства.На них фермеры могут приобрести удобрения и препараты для защиты растений, семена или саженцы, сельскохозяйственные инструменты и так далее в более 180 специализированных магазинов по всей Грузии.Поэтапно участников программы будут обслуживать более 500 торговых объектов.Срок использования агробаллов для приобретения фермерами сельскохозяйственных товаров в рамках государственной программы истекает 30 ноября. По истечении этого срока начисленные баллы аннулируются.Всего госпрограммой смогут воспользоваться более 300 тысяч мелких землевладельцев.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фермеры, грузия, экономика, новости, экономика грузии, сельское хозяйство грузии
До 40 тысяч мелких землевладельцев Грузии получили помощь от государства
Поэтапно участников программы будут обслуживать более 500 торговых объектов
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Агробаллы в рамках государственной программы "Поддержка владельцев землей сельскохозяйственного назначения" начислены до 40 тысячам фермеров, сообщает Министерство окружающей среды и сельского хозяйства.
Фермерам, которые легально владеют зарегистрированными земельными участками площадью от 0,25 до 1,25 гектаров, из расчета 300 лари на 1 гектар на специальные агрокарты начисляются агробаллы.
На них фермеры могут приобрести удобрения и препараты для защиты растений, семена или саженцы, сельскохозяйственные инструменты и так далее в более 180 специализированных магазинов по всей Грузии.
Поэтапно участников программы будут обслуживать более 500 торговых объектов.
Срок использования агробаллов для приобретения фермерами сельскохозяйственных товаров в рамках государственной программы истекает 30 ноября. По истечении этого срока начисленные баллы аннулируются.
Всего госпрограммой смогут воспользоваться более 300 тысяч мелких землевладельцев.