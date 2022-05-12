https://sputnik-georgia.ru/20220512/do-40-tysyach-melkikh-zemlevladeltsev-gruzii-poluchili-pomosch-ot-gosudarstva-266595915.html

До 40 тысяч мелких землевладельцев Грузии получили помощь от государства

До 40 тысяч мелких землевладельцев Грузии получили помощь от государства

Поэтапно участников программы будут обслуживать более 500 торговых объектов 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T11:45+0400

2022-05-12T11:45+0400

2022-05-12T11:45+0400

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сельское хозяйство грузии

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Агробаллы в рамках государственной программы "Поддержка владельцев землей сельскохозяйственного назначения" начислены до 40 тысячам фермеров, сообщает Министерство окружающей среды и сельского хозяйства.На них фермеры могут приобрести удобрения и препараты для защиты растений, семена или саженцы, сельскохозяйственные инструменты и так далее в более 180 специализированных магазинов по всей Грузии.Поэтапно участников программы будут обслуживать более 500 торговых объектов.Срок использования агробаллов для приобретения фермерами сельскохозяйственных товаров в рамках государственной программы истекает 30 ноября. По истечении этого срока начисленные баллы аннулируются.Всего госпрограммой смогут воспользоваться более 300 тысяч мелких землевладельцев.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фермеры, грузия, экономика, новости, экономика грузии, сельское хозяйство грузии